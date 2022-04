Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando você está procurando uma nova TV, você quer todos os sinos e apitos para provar no futuro seu novo conjunto. O problema é que a maioria das televisões de última geração tendem a começar com cerca de 50 polegadas e maiores.

Se você tem uma sala de estar menor, ou se você apenas prefere que uma grande TV não domine seu espaço, então parece que Loewe tem a resposta.

A Bild C é uma TV ultra-alta disponível nos tamanhos de 32 e 43 polegadas, com um design de classe mundial e embalada com a mais recente tecnologia.

Ela apresenta uma barra de som integrada que suporta Dolby Atmos, bem como a transmissão de música Bluetooth, para que sua solução de áudio possa se encaixar bem em seu espaço também.

Como você esperaria da Loewe, o Bild C é maravilhosamente projetado e inclui uma estrutura 'flutuante' e cabeamento oculto.

Loewe diz que a TV "foi especificamente projetada para uma imagem mais brilhante e colorida, com um ângulo de visão mais amplo: garantindo que você possa colocar a TV onde quiser na sala e ainda desfrutar de uma experiência incrível de seus programas favoritos".

O conjunto utiliza o mais recente sistema operacional os7 da Loewe, que lhe dá acesso a todas as suas plataformas de transmissão favoritas e apresenta uma nova tela inicial que é mais fácil de navegar.

A variante de 32 polegadas vem com uma resolução de 1080p, enquanto que a de 43 polegadas tem uma tela de 4K. Ambos são painéis LCD com uma luz de fundo E-LED.

Ambas as opções suportam HDR10, mas apenas a de 43 polegadas tem suporte Dolby Vision.

Se você estiver procurando por um, o Bild C está disponível no site da Loewe a partir de hoje. As 32 polegadas custam £/$ 1.299 e as 43 polegadas vão para £/$ 1.499.

Escrito por Luke Baker.