Estação Star Trek Picard 3: Tudo o que sabemos até agora

(Pocket-lint) - Patrick Stewart conseguiu voltar para um de seus papéis mais emblemáticos em 2020, com o lançamento de Star Trek: Picard na CBS All Access (agora Paramount+). Agora, a segunda temporada está em andamento, e embora ainda não tenha terminado a transmissão, a Paramount já está anunciando o elenco da terceira temporada. Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a terceira temporada do Picard.

A primeira temporada de Star Trek: Picard tratou de dois eventos que na verdade foram holdovers de diferentes filmes do Star Trek no passado: A morte de dados no Star Trek de 2002: Nemesis (Picard luta com isso durante toda a primeira temporada), e a destruição de Romulus no Star Trek de 2009 (que foi usado para introduzir os humanos sintéticos que ajudaram a impedir o resgate de refugiados romulanos e finalmente preparou o cenário para Picard se demitir da Frota Estelar). Os sintetizadores estão sujeitos a uma proibição, e Picard é pressionado a ajudá-los por causa de dois gêmeos sintéticos que estão relacionados a seu velho amigo Data.

Alerta de spoiler: Tudo isso culmina em Picard encontrar o lar do criador original de Data e ele mesmo tornar-se um sintético no final da temporada para evitar sua própria morte.

Isto nos leva até onde deixamos Picard pela última vez - explodindo na nave La Sirena com uma nova tripulação improvisada, rumo a qualquer nova aventura que nos aguarda. A segunda temporada começa com Picard transportado para o ano 2024 junto com alguns de seus velhos amigos de Star Trek: A série Next Generation (como o Sete de Nove de Jerri Ryan e o Raffi Musiker de Michelle Hurd). Picard e amigos devem descobrir o que o onipotente Q (John De Lancie) fez para mudar a linha do tempo que criou uma versão xenófoba da Frota Estelar - a Confederação da Terra - que pretende destruir todos os alienígenas.

Embora a temporada ainda não tenha terminado, é seguro dizer que a Paramount+ não tem planos de finalmente deixar Jean Luc Picard desfrutar de sua aposentadoria.

O novo teaser para a terceira temporada o vê rondando seu antigo Star Trek: The Next Generation gear, e então o vemos a ele e a seu velho parceiro Riker (Jonathan Frakes), lado a lado, apontando os phasers para alguém. O teaser também promete mais personagens de retorno na terceira temporada, como Brent Spinner como Data e Levar Burton como Geordi La Forge.

Star Trek: Data de lançamento da terceira temporada de Picard - Provavelmente no início de 2023

Uma data de lançamento para Star Trek: a terceira temporada de Picard ainda não foi anunciada, mas a produção, as filmagens e as filmagens das estações duas e três começaram todas simultaneamente em 2020. Tenha em mente a segunda temporada de Star Trek: Picard estreou em março de 2022 - dois anos após o término da primeira temporada. Ainda está no ar. Espera-se que a terceira temporada seja lançada no início de 2023, com Jonathan Frakes e Terry Matalas dirigindo esta última temporada.

LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner foram anunciados pela Paramount para se juntarem a Patrick Stewart no elenco de Star Trek: Picard season three.

A missão continua. Veja quem está se juntando ao elenco de #StarTrekPicard estação três! pic.twitter.com/HMBc9wyAFa- Star Trek na Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) 5 de abril de 2022

Para referência, abaixo está o elenco confirmado para a segunda temporada do Picard:

Patrick Stewart como Jean Luc Picard

Pílula Alison como Agnes Jurati

Isa Briones como Soji Asha

Evan Evagora como Elnor

Michelle Hurd como Raffi Musiker

Santiago Cabrera como Cristobal "Chris". Rios

Jeri Ryan como Sete de Nove

Orla Brady como Laris

Brent Spiner como Altan Inigo Soong

Whoopi Golberg como Guinan

John De Lancie como Q

LeVar Burton como Geordi Le Forgee

A terceira temporada ainda não está disponível. Abaixo é onde você provavelmente poderá transmiti-la quando ela for lançada.

A segunda temporada de Picard tomou o espaço do Discovery na Paramount+ na quinta-feira. Ela estreou em março de 2022 e ainda está no ar. A terceira temporada ainda não estreou, mas obviamente será uma exclusiva da Paramount+.

Amazon Prime Video é a casa de Picard no Reino Unido, com novos episódios no ar um dia depois, a partir de 4 de março de 2022. É preciso assumir que a terceira temporada também chegará ao Prime Video no Reino Unido, mas não está confirmada.

No Canadá, a segunda temporada está disponível no Crave. Suspeitamos que a terceira temporada também estará disponível via Crave assim que estrear no início de 2023.

Até o momento, apenas um trailer teaser foi lançado até agora para a terceira temporada. Você pode vê-lo através do jogador embutido no topo desta página.

A fim de estar totalmente preparado para assistir à terceira temporada, você realmente deve assistir às temporadas um e dois. Você pode transmiti-las na Paramount+.

Você também pode comprar a estação um em DVD:

Escrito por Maggie Tillman.