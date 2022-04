Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Plex mudou e se transformou ao longo dos anos, de uma plataforma para transmitir seus próprios arquivos de mídia para um hub para todos os tipos de conteúdo digital.

Agora, foram adicionados dois novos recursos principais para expandir ainda mais o aplicativo - agora ele pode ser usado como uma plataforma única para todos os seus serviços de streaming.

Além do acesso a filmes gratuitos, programas de TV e TV ao vivo suportados por anúncios por meio de seus próprios parceiros, o Plex agora oferece a capacidade de pesquisar um programa de TV ou filme e colocá-los em uma lista de observação personalizada, independentemente do serviço de streaming que originam.

O Plex Discover permite a pesquisa de conteúdo nos serviços online, coloca-o em um só lugar com todas as informações de que você precisa e permite que você o inicie no aplicativo Plex para TV ou celular. Ele será reproduzido desde que você tenha a assinatura e o aplicativo do serviço de streaming de hospedagem também.

O outro grande novo recurso é o Plex Universal Watchlist. Isso permite que você fixe efetivamente programas ou filmes em uma lista, estejam eles disponíveis atualmente em um de seus serviços de streaming ou não. E, se não, a Universal Watchlist irá alertá-lo quando um programa listado estiver disponível. Ele sempre fornecerá o local mais recente para assisti-lo, mesmo que o conteúdo tenha mudado de plataforma.

“Há anos dizemos que nosso objetivo era criar um balcão único para todo o entretenimento que importa para você, e hoje colocamos uma peça enorme desse quebra-cabeça no lugar”, disse o CEO da Plex, Keith Valory. .

"Com novos serviços de streaming, filmes e programas constantemente disponíveis, é hora de domar o caos da mídia e é isso que pretendemos fazer com esses novos recursos. Resumindo, sabemos que é doloroso encontrar o que assistir. chegar lá o mais rápido possível."

Os novos recursos são lançados no Plex pela Web, TV e dispositivos móveis hoje.

Escrito por Rik Henderson.