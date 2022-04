Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A hora finalmente chegou - o sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2022 está chegando, decidindo os grupos que disputarão o torneio quando ele acontecer no Catar no final deste ano.

Felizmente, o sorteio está sendo amplamente televisionado, então não é muito difícil encontrar uma maneira de assisti-lo ao vivo, para que você possa roer as unhas ao vivo enquanto espera a bola do seu time ser sorteada. Veja como assistir.

O sorteio acontece hoje, 1º de abril de 2022, no Catar, e começa propriamente às 18:00 CEST. Abaixo, você encontrará vários outros fusos horários:

Londres - 17:00 BST

Nova York - 12:00 EDT

São Francisco - 09:00 PDT

Tóquio - 01:00 JST, 2 de abril

Nova Deli - 21:30 IST

Sydney - 03:00, 2 de abril

Se você estiver no Reino Unido, é fácil - todo o sorteio será exibido na BBC1 e também no BBC iPlayer , como parte do acordo de cobertura da BBC para o torneio. A transmissão começará às 16h45 BST, então tenha certeza de que não se atrase!

Nos EUA, o sorteio será transmitido no FS1 e Telemundo a partir das 11h30, mas também no serviço de streaming Peacock da NBC.

A FIFA também diz que transmitirá o sorteio em seu site , de modo que deve ser uma pegadinha se você não encontrar uma estação local mostrando os procedimentos. Ele também deve mostrar o sorteio em seu canal do YouTube , então atualizaremos esta história quando houver uma transmissão que possamos indicar para você.

Já sabemos bastante sobre o sorteio, em particular em quais potes as equipes estão - isso influenciará quais equipes elas podem enfrentar, para garantir que não tenhamos um grupo com quatro equipes de primeira classe. Dito isso, provavelmente ainda haverá um grupo de morte!

O sorteio final da FIFA #WorldCup Qatar 2022 acontecerá amanhã, sexta-feira, 1º de abril, às 19h, horário de Doha.



Estes são os potes de classificação.



A contagem regressiva é! pic.twitter.com/jcQoM1q4yl — FIFA.com (@FIFAcom) 31 de março de 2022

Com isso já esclarecido, só resta desenhar as equipes - dito isso, prepare-se. Esses sorteios sempre demoram muito mais do que você imagina, graças a todas as regras sobre quem pode jogar entre si e quantas equipes de cada região podem estar em um determinado grupo.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Britta O'Boyle.