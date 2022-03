Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A National Football League está desenvolvendo seu próprio serviço de streaming por assinatura.

De acordo com o The Athletic , oficiais da NFL recentemente visualizaram o serviço, que atualmente é chamado de NFL+, para os donos de equipes na reunião anual de offseason da liga. Mas provavelmente não estará pronto até que os proprietários das equipes se reúnam novamente em maio de 2022 – quando precisariam votar para decidir se a NFL lançará oficialmente o serviço. Não está claro como tal plataforma afetaria os acordos existentes da NFL.

Por vários anos até 2021 , a Verizon tinha direitos exclusivos de streaming móvel para jogos da NFL, então alguns especulam que a NFL pode estar usando a ideia do NFL + para coagir a Verizon a um acordo melhor. Lembre-se de que a NFL também está negociando com a Apple e a Amazon para conseguir o NFL Sunday Ticket , o serviço de jogos fora do mercado da liga, depois que seu contrato com a DirecTV expirar em 2023.

E, a partir da temporada de 2022 e até 2033, o Amazon Prime Video será o único lugar para assistir ao Thursday Night Football . Portanto, com a NFL já vendendo os direitos da maioria de seus jogos ao vivo através do Sunday Ticket e do acordo de quinta-feira à noite com a Amazon, é preciso se perguntar: o que os consumidores realmente receberão se decidirem pagar por uma assinatura do NFL +?

Os jogos ao vivo são quase certamente o que as pessoas mais querem, e o Athletic parece pensar que o NFL + de fato ainda oferecerá jogos ao vivo, além de podcasts e "conteúdo de equipe", tudo por um preço mensal desconhecido.

O Pocket-lint o manterá informado se e quando a NFL fizer um anúncio e, é claro, traremos quaisquer vazamentos à medida que surgirem.

Escrito por Maggie Tillman.