(Pocket-lint) - O Hulu com Live TV está oferecendo DVR ilimitado para todos os usuários a partir do próximo mês. Este recurso estará disponível sem custo adicional.

Portanto, se você tiver uma assinatura do Hulu com TV ao vivo , a partir de 13 de abril de 2022, poderá usar o DVR e reproduzir e avançar rapidamente em suas gravações por até nove meses. Esse é o mesmo período de armazenamento oferecido pelo rival YouTube TV . Anteriormente, o Hulu com Live TV oferecia até 50 horas de armazenamento em DVR, com a opção de atualizar para até 200 horas de armazenamento por meio de complementos que custavam a partir de US$ 10 por mês. Se você optou por um pacote que forneceu espaço adicional de DVR, não será mais cobrado pelo armazenamento adicional a partir de abril.

Ao oferecer armazenamento DVR ilimitado para todos os assinantes, o Hulu com Live TV pode competir melhor com o YouTube TV, que possui o mesmo recurso e fornece acesso a mais de 100 canais. Hulu com assinantes de TV ao vivo recebem apenas cerca de 80 canais, mas também recebem todas as principais redes de transmissão, bem como Hulu , Disney + e ESPN + agrupados.

Lembre-se de que o Hulu com Live TV recentemente aumentou a taxa de seu plano básico para US $ 70 por mês, de US $ 65 por mês - o mesmo preço do YouTube TV.

Escrito por Maggie Tillman.