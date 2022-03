Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O remake de Steven Spielberg de West Side Story chegou aos cinemas em dezembro passado. Agora, ele está indo para alguns serviços de streaming selecionados, o que significa que você poderá assistir ao musical aclamado pela crítica no conforto do seu sofá. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o sucesso de bilheteria, incluindo onde você pode assisti-lo online.

West Side Story, de Steven Spielberg, é na verdade a segunda adaptação em longa-metragem do musical de mesmo nome de 1957. Para não ser superado pela adaptação de 1961 estrelada pela falecida Natalie Wood, esta última versão de West Side Story já recebeu sete indicações ao Oscar. Atualmente concorre a Melhor Diretor (Steven Spielberg), Melhor Atriz Coadjuvante (Ariana DeBose), Melhor Figurino, Melhor Design de Som, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção. ( O próximo Oscar está marcado para 27 de março de 2022. )

Aqui está a sinopse oficial de West Side Story:

"Amor à primeira vista acontece quando o jovem Tony vê Maria em um baile do ensino médio em 1957 na cidade de Nova York. Seu romance crescente ajuda a alimentar o fogo entre os Jets e os Sharks em guerra - duas gangues rivais que disputam o controle das ruas."

A duração de West Side Story (2021) é de 2 horas e 36 minutos, e o filme tem uma classificação PG-13.

Depois de ser adiado várias vezes devido à pandemia do COVID-19, West Side Story foi lançado nos cinemas globalmente no final de 2021 – bem a tempo da temporada de premiações do ano.

O novo West Side Story estreou nos cinemas dos EUA em 10 de dezembro de 2021. Chegará a selecionar serviços de streaming no país antes que a tradicional janela teatral de 90 dias se feche.

O novo West Side Story estreou nos cinemas do Reino Unido em 10 de dezembro de 2021.

Nos EUA, você terá duas opções de streaming disponíveis.

West Side Story estará disponível para transmissão no Disney+ em 2 de março de 2022. Um especial de uma hora (Something's Coming: West Side Story, uma edição especial de 20/20) já está disponível. O preço de uma assinatura do Disney+ começa em apenas US$ 7,99 por mês nos EUA e incluirá acesso instantâneo ao West Side Story quando estiver disponível para transmissão. Se você não quiser pagar pelo Disney+, os assinantes do Amazon Music Unlimited podem obter seis meses de Disney+ gratuitamente. Inscreva-se no Amazon Music Unlimited aqui para assistir West Side Story gratuitamente.

Graças a um acordo em que os direitos de streaming para o lançamento da 20th Century Studios são divididos entre Disney + e HBO Max, West Side Story também será lançado na HBO Max em 2 de março de 2022.

Nos EUA, o HBO Max custa US $ 14,99 por mês para o plano sem anúncios. A camada com comerciais custa US$ 9,99 por mês. Atualmente, o HBO Max não oferece uma avaliação gratuita. No entanto, existe uma solução alternativa: você pode obter uma oferta de avaliação do HBO Max inscrevendo-se no teste de 7 dias do Hulu aqui , que inclui o HBO Max gratuitamente.

Além de Steven Spielberg como diretor, a equipe é completada por alguns grandes nomes da indústria, incluindo veteranos da Broadway como o roteirista Tony Kushner, o coreógrafo Justin Peck e a compositora Jeanine Tesori, além do maestro da Filarmônica de Los Angeles Gustavo Dudamel.

Para o elenco, há recém-chegados, bem como muitos rostos reconhecíveis na programação. Aqui estão os papéis principais e por quem eles são interpretados nesta adaptação:

Rachel Zegler - Maria

Ansel Elgort - Tony

Ariana De Bose - Anita

David Álvarez - Bernardo

Mike Faist - Riff

Josh Andres Rivera - Chino

Ana Isabelle - Rosália

Corey Stoll - Tenente Schrank

Maddie Ziegler - Velma

Brian d'Arcy James - Oficial Krupke

Rita Moreno (estrelou o filme de 1961) - Valentina, substituindo a lojista Doc

Abaixo estão alguns trailers e featurettes de West Side Story (2021).

"West Side Story" de Steven Spielberg | Trailer Oficial | Estúdios do Século XX

West Side Story - Elenco 2021 - América (de "West Side Story")

Rachel Zegler, Ansel Elgort - cena da varanda (hoje à noite) (de "West Side Story")

História do lado oeste | O elenco discute 'América' | Nos cinemas agora

"West Side Story" de Steven Spielberg | Este é o nosso momento | Estúdios do Século XX

Se você não quiser entrar no novo filme às cegas, talvez assista ao West Side Story original. Atualmente, você pode alugar ou comprar West Side Story (1961) no Amazon Prime em 4K HD.

Escrito por Maggie Tillman.