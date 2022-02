Pare o que está fazendo e assista a cobertura ao vivo da Big Jet TV de Heathrow

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Reino Unido está atualmente sendo atingido pela tempestade Eunice e com um olho no mobiliário de jardim, a maioria da população parece estar assistindo a cobertura ao vivo de Londres Heathrow.

Como cortesia da Big Jet TV no YouTube , há uma transmissão ao vivo de tentativas de pouso no Aeroporto Heathrow de Londres com ventos ferozes - todas narradas com entusiasmo por Jerry Dyer.

De pé em um campo e filmando a aproximação de pouso, é uma distração bem-vinda da devastação que está ocorrendo em todo o país, então aperte o play e dê uma olhada no que está acontecendo.

A parte mais divertida sobre isso - além dos 170.000 espectadores assistindo a transmissão ao vivo no YouTube no momento em que escrevo - é a constante variedade de interrupções à medida que vários serviços de notícias tentam passar algum tempo com Jerry.

No momento em que escrevo, tendo acabado de realizar uma entrevista por telefone, o noticiário do Channel 4 apareceu querendo uma entrevista também - e as demandas não param. Parece que a Big Jet TV é o programa mais quente da cidade e a melhor coisa é que nós, espectadores, ouvimos cada palavra, é lindamente real.

O grande ponto aqui é observar a habilidade dos pilotos e ver quais aeronaves descem, quais decidem dar a volta para outra tentativa, e todos sabendo que a Big Jet TV continuará alimentando você com fatos, números e exclamações hilárias.

Fique de olho nos comentários também - embora eles estejam rolando muito rápido para realmente ler, após cada pouso bem-sucedido, eles ficam absolutamente loucos.

A questão permanece - será que o Qatar A380 chegará à pista?

Escrito por Chris Hall.