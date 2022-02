Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix anunciou que está em parceria com a 2K e a Take-Two Interactive para fazer uma adaptação live-action de BioShock.

A gigante do streaming revelou pouco mais - incluindo nenhuma data de lançamento. De acordo com a Variety , o programa ainda não tem diretor ou elenco definido nesta fase. O próprio site da Netflix apenas esclarece que a adaptação é um filme baseado na franquia BioShock. Isso significa que a produção de longa-metragem estrelará personagens e locais de BioShock 1 ou 2 ou Infinite?

A Netflix compartilhou uma imagem de imprensa com Little Sister e Big Daddy, o que significa que é seguro assumir que esses personagens de BioShock farão uma aparição no próximo filme.

"Todos nós fazemos escolhas, mas no final nossas escolhas nos fazem."



Netflix + BioShock. Você gentilmente ficaria atento? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 15 de fevereiro de 2022

“A Netflix está entre os melhores e mais avançados contadores de histórias em todo o entretenimento”, disse o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, em um comunicado.

Zelnick acrescentou: "Estamos entusiasmados por eles compartilharem nossa visão e compromisso com a franquia BioShock, que é amada por milhões de fãs em todo o mundo. nossa parceria com a Netflix, continuamos altamente confiantes de que BioShock continuará a cativar e envolver o público".

Alegadamente, a Netflix levou cerca de um ano para conseguir seu acordo com a 2K e a Take-Two Interactive. Seu filme BioShock está programado para ser produzido pela Take Two junto com a Vertigo Entertainment de Roy Lee.

A 2K, de propriedade da Take Two, também está trabalhando no próximo jogo BioShock. Mas foi anunciado pela primeira vez em 2019 - quando se esperava que estivesse em desenvolvimento " nos próximos anos "

Escrito por Maggie Tillman.