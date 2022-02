Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O show live-action de Halo da Paramount está programado para estrear no próximo mês, após anos de produção - mas mesmo antes do início da primeira temporada, a série foi renovada para uma segunda temporada.

A Paramount, dona do serviço de streaming Paramount+ que vai transmitir Halo, anunciou em um comunicado de imprensa e durante uma ligação com investidores na terça-feira que David Wiener atuará como showrunner e produtor executivo da segunda temporada.

(Durante a mesma ligação, a ViacomCBS também anunciou que está mudando para Paramount como parte de seu foco em streaming.)

Halo recebeu luz verde pela primeira vez em 2018 como uma série Showtime de propriedade da ViacomCBS antes de atingir vários atrasos de produção relacionados ao COVID-19. Em um comunicado, o CEO da Showtime Networks, David Nevins, disse que a segunda temporada reflete a confiança que temos no poder desta série épica para atrair e envolver os espectadores." Ele disse que Halo tem sido uma "grande colaboração" com a Amblin e a 343 Industries.

Halo é estrelado por Pablo Schreiber como Master Chief, Natascha McElhone como Dr Halsey e Jen Taylor, a dubladora de Cortana, como assistente de IA de Master Chief.

Preparem-se, espartanos. A espera está quase no fim. #HaloTheSeries estreia em 24 de março exclusivamente no @ParamountPlus com uma segunda temporada já encomendada. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE