Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Assistir aos comerciais e trailers de filmes que vão ao ar durante o Super Bowl todos os anos é tão divertido quanto assistir ao jogo. Este ano, o Los Angeles Rams derrotou o Cinncinatti Bengals (23 a 20) no teatro SoFi em Inglewood. O jogo durou quatro horas e foi repleto de anúncios, incluindo os mais recentes trailers de filmes e trailers de programas de TV. A Marvel nos presenteou com vislumbres de seu próximo filme do Doutor Estranho e do show do Cavaleiro da Lua no Disney + , enquanto a Universal provocou a próxima parcela do Jurassic Park e a Amazon visualizou seu novo show do Senhor dos Anéis .

Se você estava muito ocupado conversando durante os intervalos para assistir aos trailers, ou talvez estivesse preso no trabalho e perdeu o grande jogo, aqui estão todos os filmes e shows que foram ao ar durante o Super Bowl LVI. Se você está procurando os anúncios e comerciais - você sabe, como aquele anúncio da Polestar EV que atacou a Volkswagen e a Tesla - veja nosso resumo separado desses anúncios aqui.

Abaixo estão todos os trailers de filmes que foram ao ar durante o Super Bowl. Continue lendo para chegar aos trailers do programa de TV.

Abaixo estão todos os trailers da série que foram ao ar durante o Super Bowl.

O Super Bowl aconteceu no domingo, 13 de fevereiro de 2022, com início às 18h30, horário do leste.

Este é o Super Bowl LVI, ou Super Bowl 56.

O SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, sediou o Super Bowl pela primeira vez.

O Cincinnati Bengals foi contra o Los Angeles Rams no Super Bowl LVI.

Os Bengals tiveram um recorde de 10 a 7 na temporada regular, venceram a AFC North pela primeira vez desde 2015 e conquistaram a quarta posição nos playoffs da AFC. Eles derrotaram o Las Vegas Raiders (26 a 19) na rodada de abertura, depois derrotaram o Tennessee Titans (19 a 16) e Kansas City Chiefs (27 a 24) para chegar ao Super Bowl. O Los Angeles Rams também foi o número 4 nos playoffs da NFC após uma temporada regular de 12 a 5 e o título da NFC West. Os Rams derrotaram o Arizona Cardinals (34 a 11), o Tampa Bay Buccaneers (30 a 27) e o San Francisco 49ers (20 a 17) para chegar ao Super Bowl.

Antes do Super Bowl LVI, os Bengals jogaram no Super Bowl duas vezes, perdendo nas duas vezes para os 49ers: 26 a 21 no Super Bowl XVI em 1982 e 20 a 16 no Super Bowl XXIII em 1989.

Enquanto isso, os Rams tiveram quatro aparições anteriores no Super Bowl, apenas uma das quais eles venceram. Eles venceram por 23 a 16 sobre os Titans no Super Bowl XXXIV em 2000; mas eles perderam por 31 a 19 para o Pittsburgh Steelers no Super Bowl XIV em 1980, 20 a 17 para o New England Patriots no Super Bowl XXXVI em 2002 e 13 a 3 para os Patriots no Super Bowl LIII em 2019.

Este ano, o Los Angeles Rams derrotou o Cincinnati Bengals (23 a 20).

