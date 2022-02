Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Yellowstone, o drama do rancho estrelado por Kevin Costner, foi renovado para uma quinta temporada pela ViacomCBS-Paramount Network. A série teve um recorde de visualizações em seu final, que foi ao ar em janeiro passado e atraiu mais de 10 milhões de espectadores no total. Com esse tipo de sucesso, era certo que a família Dutton retornaria para mais uma temporada.

esquilo_widget_4261447

Yellowstone se concentra no fazendeiro de gado de Wyoming, John Dutton, um fazendeiro de sexta geração e pai de quatro filhos. Sua propriedade é a maior fazenda dos EUA - com uma cidade em expansão, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional da América em suas fronteiras. A família Dutton está constantemente tentando proteger o rancho de políticos e corporações corruptas e incorporadores de grilagem de terras.

Yellowstone foi criado por Taylor Sheridan com John Linson.

Ambos são produtores executivos ao lado de Art Linson, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari e Stephen Kay.

Costner também lidera o elenco. As estrelas convidadas para a quinta temporada incluem Jen Landon e Kathryn Kelly, que foram promovidas a regulares da série. As estrelas que retornam incluem Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham.

Kevin Costner como John Dutton

Luke Grimes como Kayce Dutton

Kelly Reilly como Bethany Dutton

Wes Bentley como Jamie Dutton

Cole Hauser como Rip Wheeler

Kelsey Asbille como Monica Long Dutton

Brecken Merrill como Tate Dutton

Jefferson White como Jimmy Hurdstrom

Gil Birmingham como Chefe Thomas Rainwater

Forrie J. Smith como Lloyd Pierce

Denim Richards como Colby Mayfield

Ian Bohen como Ryan

Ryan Bingham como Walker

Finn Little como Carter

Enquanto a ViacomCBS deu sinal verde para a quinta temporada em fevereiro de 2022, uma data de lançamento ainda não foi anunciada. A produção da quinta temporada deve começar em maio de 2022.

Estas serão suas diferentes opções de streaming...

A próxima quinta temporada de Yellowstone estará disponível na Paramount Network nos EUA. O drama não está disponível na Paramount+.

Ainda não há informações sobre quando a série Yellowstone irá ao ar no Reino Unido.

Mas espera-se que o Paramount + chegue ao país em 2022 via plataformas Sky, então talvez esteja disponível para transmissão ali mesmo.

Yellowstone foi aprovado por Kevin Kay, um ex-executivo da Spike TV que trabalhou na Paramount Network, de propriedade da ViacomCBS. É produzido internamente pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Mas, nos EUA, as três primeiras temporadas de Yellowstone só estão disponíveis para transmissão no serviço de streaming da NBCUniversal, Peacock . A quarta temporada está disponível na Paramount Network - mas está sob um paywall de login por cabo. Isso ocorre porque a ViacomCBS não possui os direitos de streaming do Yellowstone, embora possua o serviço de streaming Paramount +. Então, provavelmente quer que o antigo acordo de licenciamento de conteúdo seja devolvido pela NBCUniversal. O acordo - assinado antes da fusão da Viacom e da CBS e antes da CBS All Access se transformar na Paramount + - tem o Yellowstone transmitido exclusivamente no Peacock.

Os executivos da ViacomCBS estão tentando comprar de volta esses direitos.

Enquanto isso, eles estão pegando carona no sucesso de Yellowstone: eles estão levando os fãs ao Paramount + com a prequela de Sheridan em Yellowstone, 1883, que estreou recentemente no serviço de streaming.

Não há trailers para a quinta temporada. Mas você pode assistir a um vídeo dos bastidores de Yellowstone da série abaixo.

BTS olha Yellowstone com Kevin Costner, Taylor Sheridan e mais! | Rede Paramount

Para se preparar para a quinta temporada de Yellowstone, assista às quatro primeiras temporadas de Yellowstone. Eles estão transmitindo no Peacock , o serviço de streaming da NBCUniversal. Cada temporada também está disponível para compra através do Amazon Prime Video, ou você pode comprar a série em DVD se preferir possuir uma cópia física.

esquilo_widget_6464331

O universo Dutton está se expandindo com não uma, mas duas séries derivadas. O criador do Yellowstone, Taylor Sheridan, revelou no ano passado que haveria dois shows. Um dos quais é 1883 (veja o guia de como assistir do Pocket-lint para essa série prequel aqui ). A outra série é Yellowstone 6666, que será lançada em 4 de março de 2022 na Paramount+ . Aqui está a sinopse completa de 6666:

"Fundado quando os comanches ainda governavam o oeste do Texas, nenhum rancho na América está mais impregnado na história do oeste do que o 6666. Ainda operando como dois séculos antes, e abrangendo um condado inteiro, o 6666 é onde o estado de direito e as leis da natureza se fundem em um lugar onde a coisa mais perigosa que se faz é a próxima... O 6666 é sinônimo do esforço implacável para criar os melhores cavalos e gado do mundo e, finalmente, onde nascem os cowboys de classe mundial e A série será produzida por Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari."

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é o Amazon Fire TV Stick 4K Max . Também são excelentes o Google Chromecast com Google TV , o Roku Express 4K , o Apple TV 4K e o Amazon Fire TV Stick .

Escrito por Maggie Tillman.