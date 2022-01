Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Esta sequência de How I Met Your Mother teve uma longa e difícil história de desenvolvimento, mas finalmente está chegando às nossas telas quase uma década após o original.

How I Met Your Father é um Hulu Original que mostra nossa protagonista, Sophie, contando ao filho a história de como ela conheceu seu pai.

Muito parecido com a série de onde se origina, o show é baseado em Nova York e segue um grupo de jovens amigos tentando navegar pela vida de solteiro.

Estamos apenas no começo agora e ainda conhecendo esses novos personagens, mas talvez seja tão 'legen - espere por isso - dary' quanto o original.

A primeira temporada de How I Met Your Father começou a ser transmitida em 18 de janeiro de 2022. O Hulu lançou dois episódios para a estreia e um novo episódio segue toda terça-feira. Isso continuará durante a série e deverá ser concluído na terça-feira, 15 de março de 2022.

A primeira série de How I Met Your Father terá 10 episódios no total, abaixo estão todas as datas de lançamento esperadas:

Episódio 1: 18 de janeiro de 2022

Episódio 2: 18 de janeiro de 2022

Episódio 3: 25 de janeiro de 2022

Episódio 4: 1 de fevereiro de 2022

Episódio 5: 8 de fevereiro de 2022

Episódio 6: 15 de fevereiro de 2022

Episódio 7: 22 de fevereiro de 2022

Episódio 8: 1 de março de 2022

Episódio 9: 8 de março de 2022

Episódio 10: 15 de março de 2022

How I Met Your Father é uma produção original do Hulu e, como tal, é exclusiva do Hulu nos EUA.

O Hulu custa US $ 6,99 por mês ou US $ 69,99 por ano, está disponível apenas nos EUA e é suportado por anúncios.

Por US$ 12,99 por mês, você pode visualizar sem anúncios no Hulu .

A Disney, empresa controladora do Hulu, confirmou que How I Met Your Father estará disponível no Disney + , no entanto, será lançado em uma data posterior.

No Reino Unido, How I Met Your Father estará disponível para transmissão a partir de quarta-feira, 9 de março de 2022.

O Disney+ custa £ 7,99 por mês no Reino Unido ou £ 79,90 com uma assinatura anual.

Existe sim, e para ter uma ideia do que esperar da série, você pode assistir aqui:

Nada foi anunciado oficialmente e provavelmente teremos que esperar e ver como a primeira temporada se desenrola antes de ouvirmos notícias de uma renovação.

Historicamente, porém, o Hulu tem um histórico de manter shows por mais de uma temporada, então há uma boa chance de que haja mais a caminho.

