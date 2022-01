Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A franquia Kingsman recebeu uma terceira parte - mas, desta vez, Taron Egerton e Colin Firth não estão envolvidos.

O filme mais recente é chamado The King's Man, e segue Kingsman: The Secret Service de 2015, estrelado por Egerton e Firth. Sua sequência, Kingsman: The Golden Circle, estreou dois anos depois. Quanto ao terceiro filme, já saiu e serve como uma prequela, então tem um elenco totalmente novo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre The King's Man, incluindo do que se trata, quem está no elenco e onde está disponível para transmissão.

O Homem do Rei tem uma abordagem bastante diferente dos dois filmes anteriores. É uma prequela da franquia Kingsman, contando a história de origem da agência de inteligência. Como tal, apresenta um novo elenco, incluindo Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton e Djimon Hounsou.

Aqui está o resumo do filme:

"Enquanto uma coleção dos piores tiranos e mentes criminosas da história se reúne para planejar uma guerra para acabar com milhões, um homem deve correr contra o tempo para detê-los. Descubra as origens da primeira agência de inteligência independente em The King's Man."

Há muito poder de estrela acontecendo em The King's Man. Aqui estão alguns dos maiores nomes e seus respectivos papéis em The King's Man:

Ralph Fiennes interpreta Orlando Oxford, o co-líder do filme

Gemma Arterton interpreta Polly, uma serva que virou espiã

Harris Dickinson interpreta o protegido de Orlando, Conrad Oxford

Rhys Ifans interpreta o monge russo Grigori Rasputin

Tom Hollander interpreta o rei George V da Inglaterra, o Kaiser Wilhelm II da Alemanha e o czar Nicolau II da Rússia

Matthew Goode interpreta Morton

Daniel Bruhl interpreta Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou interpreta Shola

Charles Dance interpreta Herbert Kitchener

Aaron Taylor-Johnson interpreta Archie Reid

Aaron Vodovoz interpreta Felix Yuzupov (assassino de Rasputin)

O elenco também é completado por Todd Boyce como Alfred DuPont, Branka Katic como Tsarina Alix da Rússia, Valerie Pachner como a espiã Mata Hari, Olivier Richters como HMSG Hugh Machine Shark Guard), Stanley Tucci como o embaixador dos EUA e Alison Steadman como Rita.

The King's Man finalmente foi lançado em 22 de dezembro de 2021 nos EUA e 26 de dezembro de 2021 no Reino Unido.

O filme prequel foi adiado várias vezes devido à pandemia do COVID-19 e outros fatores. De fato, a Walt Disney Studios Motion Pictures (por meio de seu selo 20th Century Studios) originalmente pretendia lançar The King's Man em novembro de 2019.

O filme será exibido nos cinemas por 45 dias antes de ir para plataformas digitais nos EUA, Reino Unido e outros mercados internacionais.

18 de fevereiro de 2022: Nos EUA, The King's Man estreará no Hulu. Espera-se que também chegue ao HBO Max.

The King's Man vai estrear no Disney+ sob a bandeira Star em mercados internacionais selecionados:

9 de fevereiro de 2022: Reino Unido, Irlanda, Japão e Coreia

Reino Unido, Irlanda, Japão e Coreia 23 de fevereiro de 2022: Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Espanha, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Cingapura, Hong Kong, Luxemburgo

Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Espanha, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Cingapura, Hong Kong, Luxemburgo 2 de março de 2022: América Latina (através da Star+)

Sim, você pode assistir a um no topo desta página.

Também incluímos teasers, trailers e featurettes abaixo.

O Homem do Rei | Trailer Oficial 2 | Estúdios do Século XX

O Homem do Rei | Trailer oficial do teaser | Estúdios do Século XX

O Homem do Rei | Visual Especial Legado | Estúdios do Século XX

Vídeo Oficial de Dança de Rasputin | O Homem do Rei | Estúdios do Século XX

História | O Homem do Rei | Estúdios do Século XX

Para estar totalmente preparado e pronto para assistir The King's Man, você realmente deve assistir novamente os outros dois filmes que vieram antes dele. Mas, dado que The King's Man é um filme prequel, não é totalmente necessário - apenas algo divertido para os amantes da franquia. Você pode transmiti-los - veja abaixo.

Você também pode comprar o DVD se preferir possuir uma cópia física:

E aqui está o Blu-Ray de The Golden Circle:

