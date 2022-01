Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Prepare-se para gritar: Ghostface está de volta.

Já faz mais de uma década desde que o quarto filme de Wes Craven estreou nos cinemas. E embora o ícone do terror tenha passado em 2015, sua franquia Scream está longe de estar morta. Na verdade, a última adição é um relançamento total da série. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo Scream, que também é conhecido como Scream 5 ou Scream 2022. O Pocket-lint até reuniu trailers e detalhes sobre quando você pode transmitir o filme.

Situado 25 anos após os assassinatos originais em Woodsboro, um novo Ghostface está na cidade matando adolescentes, e Sidney Prescott deve retornar para descobrir a verdade. Neve Campbell está realmente reprisando seu papel. Até Courteney Cox e David Arquette estão de volta como Gale Weathers e Dewey Riley, o que significa que a nostalgia certamente sairá das paradas em Pânico 5. Na verdade, as primeiras críticas para este último capítulo são absolutamente matadoras.

Além do trio original - Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette - dos filmes anteriores, o elenco é completado por Marley Shelton como Judy Hicks e Roger L Jackson como a voz de Ghostface. Os novos membros do elenco incluem Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison e Sonia Ben Ammar.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett co-dirigem Pânico 5, enquanto James Vanderbilt e Guy Busick são anunciados como co-roteiristas.

O novo Pânico chegou aos cinemas dos EUA em 14 de janeiro de 2022.

EUA: Provavelmente na Paramount + em fevereiro de 2022

Ainda não foi anunciado quando o novo filme Scream estará disponível para transmissão online. No entanto, considerando que a Paramount está distribuindo o filme nos EUA, ele provavelmente será adicionado ao serviço de streaming Paramount+ . Em 2021, os filmes da Paramount foram lançados online de 30 a 45 dias após sua estreia nos cinemas. Se essa prática continuar em 2022, você pode esperar que o Scream 5 esteja disponível para transmissão em meados de fevereiro de 2022.

O Paramount + ainda não foi lançado no Reino Unido, mas deve ser lançado no início de 2022, graças a um acordo entre a ViacomCBS Networks International e a Comcast's Sky, que fará com que a plataforma de streaming chegue ao Reino Unido e outros territórios europeus. Quando chegar, talvez Pânico 5 seja incluído no catálogo de lançamento de filmes. O Pocket-lint atualizará este guia quando as opções de streaming internacional forem confirmadas.

Sim, você pode assistir a um no topo desta página.

Também incluímos teasers e featurettes abaixo.

Scream (2022) - Trailer final - Paramount Pictures

Grite | Ghostface está de volta Featurette (filme de 2022)

Scream (2022) - Conheça o Novo Sangue - Paramount Pictures

Existem outros quatro filmes do Scream e até mesmo uma série do Scream que você deve considerar assistir antes de mergulhar no Scream 5. O Pocket-lint reuniu a melhor ordem para assistir à franquia , completa com todas as suas opções de streaming. Se você preferir adquirir os DVDs, confira as ofertas abaixo:

