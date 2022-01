Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série de TV de sucesso Yellowstone acaba de encerrar sua quarta temporada. Se você é fã, provavelmente está se perguntando o que está por vir no universo Dutton. Bem, está sendo expandido, graças a uma prequela derivada chamada 1883. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo programa de TV, incluindo quem ele estrela, do que se trata, trailers disponíveis, como assistir e até como se atualizar antes de você assistir a estreia.

A nova série de TV 1883 segue a história de origem da família Dutton, enquanto eles "se expandem para o oeste através das Grandes Planícies em direção ao último bastião da América não colonizada". A prequela é estrelada por Tim McGraw e Faith Hill. E é criado por Taylor Sheridon, que também criou Yellowstone.

Além de Tim McGraw e Faith Hill, o elenco é completado por Sam Elliott como Shea Brennan, um cowboy que guia os Duttons do Texas a Montana. Também é estrelado por Isabel May como Elsa, a filha mais velha dos Duttons; LaMonica Garrett como Thomas, um Pinkerton que trabalha com Shea de Sam Elliott; e há uma aparição de Billy Bob Thornton como Marechal Jim Courtright.

Outros membros do elenco incluem Audie Rick como o filho dos Duttons (e futuro avô de John de Yellowstone) John Dutton Sr, bem como Dawn Olivieri como a irmã de James Dutton, Claire. Também se juntam Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hebert, Emma Malouff, Alex Fine, Gratiela Brancusi, Anna Fiamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros e Noah Le Gros.

Os dois primeiros episódios de 1883 foram ao ar após Yellowstone em 19 de dezembro de 2021. A primeira temporada consistirá em 10 episódios.

Você pode assistir 1883 nos EUA exclusivamente no serviço de streaming Paramount+ , com novos episódios disponíveis aos domingos. O Paramount+ oferece dois planos: o nível Essential com comerciais limitados por US$ 4,99 por mês e o plano Premium de US$ 9,99 sem anúncios (exceto na TV ao vivo e alguns programas).

Ainda não há informações sobre quando 1883 ou Yellowstone irão ao ar no Reino Unido. Mas espera-se que o Paramount + chegue ao Reino Unido em 2022 através das plataformas Sky.

Sim, você pode assistir a um no topo desta página.

Também incluímos teasers e featurettes abaixo.

1883 | Teaser (Extended Look) | Paramount+

1893 Flashback | Yellowstone | Rede Paramount

Para se preparar para 1883, você deve assistir as quatro primeiras temporadas de Yellowstone no Peacock , serviço de streaming da NBC Universal nos EUA. Cada temporada também está disponível para compra através do Amazon Prime Video, ou você pode comprar a série em DVD se preferir possuir uma cópia física.

O universo Dutton está se expandindo com não uma, mas duas séries derivadas. O criador do Yellowstone, Taylor Sheridan, revelou no ano passado que haveria dois shows. Um deles é 1883. O outro é Yellowstone 6666, que será lançado em 4 de março de 2022 na Paramount+.

Aqui está a sinopse completa de 6666:

"Fundado quando os comanches ainda governavam o oeste do Texas, nenhum rancho na América está mais impregnado na história do oeste do que o 6666. Ainda operando como dois séculos antes, e abrangendo um condado inteiro, o 6666 é onde o estado de direito e as leis da natureza se fundem em um lugar onde a coisa mais perigosa que se faz é a próxima... O 6666 é sinônimo do esforço implacável para criar os melhores cavalos e gado do mundo e, finalmente, onde nascem os cowboys de classe mundial e A série será produzida por Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari."

Escrito por Maggie Tillman.