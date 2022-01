Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Fresh Prince of Bel-Air está recebendo um reboot.

O novo show, chamado Bel-Air, já recebeu seu primeiro trailer. Seu interesse é despertado? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a reinicialização - incluindo o que esperar, como transmiti-lo e como recuperar o atraso.

Bel-Air é uma "releitura dramática" da história de The Fresh Prince of Bel-Air. A sinopse oficial do próximo show diz:

"Ambientada na América moderna, a nova série dramática de uma hora de Peacock, Bel-Air, imagina a amada sitcom The Fresh Prince of Bel-Air através de uma nova e dramática visão da complicada jornada de Will das ruas do oeste da Filadélfia às mansões fechadas de Bel-Air. À medida que esses dois mundos colidem, Will conta com o poder das segundas chances enquanto navega pelos conflitos, emoções e preconceitos de um mundo muito diferente do único que ele já conheceu."

O elenco para a reinicialização inclui:

Banco Jabari como Will

Adrian Holmes como Tio Phil

Cassandra Freeman como Tia Viv.

Olly Sholotan como Carlton

Coco Jones como Hilary

Akira Akbar como Ashley

Jordan L. Jones como Jazz

Simone Joy Jones como Lisa

Jimmy Akingbola como Geoffrey, o mordomo/gerente da casa

O novo show é produzido pelo Fresh Prince Will Smith original, que disse que foi inspirado por um trailer de fã de esquete enviado ao YouTube.

Compartilhando o trailer do programa , Will Smith escreveu:

"Três anos atrás, meu cara Morgan Cooper enviou seu trailer de fã para o YouTube, mostrando como ele imaginou o Fresh Prince como um drama. Mal posso esperar para vocês verem em 13 de fevereiro no @Peacock."

Bel-Air será lançado em 13 de fevereiro de 2022 - também conhecido como Super Bowl Sunday.

Os três primeiros episódios da primeira temporada vão estrear ao mesmo tempo. Depois disso, novos episódios serão lançados semanalmente.

Nos EUA, a nova série estará disponível para assistir no Peacock. O serviço de streaming da NBCUniversal tem uma camada gratuita suportada por anúncios, bem como uma camada premium sem anúncios por US $ 5 por mês. Você pode saber mais sobre o Pavão aqui.

Um lançamento no Reino Unido ainda não foi confirmado, mas a reinicialização provavelmente estará disponível no país no Peacock através do Sky / NOW.

sim. O primeiro trailer chegou em 10 de janeiro de 2022. Você pode assisti-lo no topo desta página.

Você deve assistir a série de sucesso original, The Fresh Prince of Bel-Air, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 1990 e durou seis temporadas. O show segue as aventuras do adolescente Will enquanto ele aprende a sobreviver no ambiente mais sofisticado da casa de sua tia e tio em Bel-Air. Está disponível para transmissão no HBO Max , ou você pode alugar ou comprar as diferentes temporadas do Amazon Prime Video .

Você também pode comprar o show em DVD se preferir possuir uma cópia física.

Por fim, você também deve conferir o especial de reunião , que foi ao ar na HBO Max em 2020 e apresenta todos os membros do elenco sobreviventes.

