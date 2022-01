Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz muito tempo desde a última vez que conseguimos conversar com Sidney Prescott e os assassinos encharcados de sangue que parecem segui-la aonde quer que ela vá.

A espera finalmente chega ao fim em janeiro de 2022, com Ghostface causando estragos mais uma vez na tela grande.

Então, se você é um fã procurando refrescar sua memória ou um recém-chegado que quer ver do que se trata todo o alarido - você pode estar se perguntando onde é o melhor lugar para começar.

Para nossa sorte, a franquia Scream tende a permanecer contemporânea e não há prequelas confusas para se preocupar. A única chave em andamento é a série de TV, que é um bônus opcional, mas que gostamos bastante.

Pode-se dizer que o primeiro filme Pânico inaugurou uma nova era para filmes de terror. Foi um dos primeiros horrores autoconscientes que simultaneamente zombavam e adoravam os filmes de terror que vieram antes dele.

Scream é uma excelente mistura de mistério whodunnit, slasher scare-fest e meta-comédia sarcástica. A fórmula funciona maravilhosamente, mantém você adivinhando do início ao fim e é fácil ver por que tantas sequências foram feitas.

Chegando apenas um ano após o lançamento do primeiro filme, Pânico 2 é uma sequência muito forte que dobra tudo o que amamos do primeiro filme.

O meta-comentário é forte aqui com personagens explorando as regras das sequências de filmes de terror, enquanto estão no meio de experimentá-los por si mesmos.

Pânico 2 inicia a franquia de filmes dentro de um tema de franquia de filmes, com o lançamento do filme de terror no mundo chamado Stab, baseado nos eventos do primeiro filme. Meta suficiente para você ainda?

A maioria concordaria que Pânico 3 é o filme mais fraco da franquia, mas apesar disso, ainda é um assistir muito agradável. Pânico 3 é mais uma abordagem de comédia, enquanto as outras entradas são horrores com momentos cômicos.

Pânico 3 novamente gira em torno da franquia fictícia Stab, desta vez sendo amplamente ambientada nos estúdios de cinema que produzem o próximo slasher de sucesso. Há alguns ótimos cenários e risadas genuínas, mas o filme está cheio de escolhas intrigantes que nos fizeram coçar a cabeça.

Houve uma grande lacuna entre Pânico 3 e Pânico 4, coincidentemente, a mesma quantidade de tempo se passou entre Pânico 4 e o último filme.

Pânico 4 pode ser visto como um reboot para a franquia. No entanto, ainda segue os mesmos personagens e, como você pode esperar, é absolutamente carregado de meta-piadas sobre reinicializações de franquias.

É um verdadeiro retorno à forma para a série e faz um trabalho fantástico de recriar o tom e os sustos do original; tudo isso ao mesmo tempo em que inserimos alguns ótimos novos personagens na mistura.

A série de TV Scream é um pouco atípica, mas se você é um perfeccionista, os eventos retratados no programa ocorrem após Pânico 4 e antes de Pânico 2022.

O show não apresenta nenhum dos personagens dos filmes e não parece ser ambientado no mesmo universo. Dito isto, muitos dos elementos que tornam os filmes de Pânico tão bons estão presentes aqui e é uma diversão divertida. Nós particularmente gostamos das duas primeiras temporadas.

Está disponível na Netflix no Reino Unido e vale a pena assistir se você estiver inscrito.

O mais recente participante da franquia é confusamente chamado de Pânico, assim como o primeiro filme. No entanto, não é um remake, e ainda apresenta o elenco original de Neve Campbell como Sidney, Courteney Cox como Gale e David Arquette como Dewey.

Situado 25 anos após o Pânico original, o quinto filme apresenta um novo assassino em Woodsboro, sem dúvida planejando tornar a vida de Sidney desagradável.

Scream estreia em 14 de janeiro de 2022 apenas nos cinemas.

Grito (1996)

Grito 2 (1997)

Grito 3 (2000)

Grito 4 (2011)

Grito: A Série de TV (2015-2019)

Grito (2022)

