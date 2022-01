Temporada 3 do Snowpiercer: data de lançamento, como assistir e como se atualizar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Snowpiercer é um conto distópico clássico, com todos os ingredientes para fazer um thriller divertido, mesmo que o cenário pareça um pouco improvável - a bordo de um trem em constante movimento.

É baseado em uma história em quadrinhos francesa e, em tempo hábil, imagina um mundo onde houve um desastre climático, induzindo uma nova era do gelo e vendo os restos mortais da humanidade em busca de refúgio a bordo de um trem de 1001 vagões.

Há divisão social, rebelião, opressão de estilo totalitário, o tipo de coisa que é característica do gênero - tornando-a uma série divertida.

Snowpiercer Season 3 chegará em 24 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos, onde está disponível na TNT.

Snowpiercer Season 3 disponível em 25 de janeiro de 2022 no Reino Unido, onde está disponível na Netflix. Novos episódios serão lançados semanalmente.

Espera-se que a terceira temporada tenha 10 episódios.

Sim, existe e incorporamos abaixo.

A 2ª temporada de Snowpiercer termina com a análise de dados coletados por Melanie fora, no mundo real, revelando sinais de que o planeta está começando a se aquecer novamente. Snowpiercer está dividido, com Layton e uma pequena gangue em um trem pirata, Wilford com o resto do trem e a maioria dos passageiros.

Naturalmente, sabemos que Layton planeja pegar o trem principal de volta, mas a descoberta de um sobrevivente, Asha (Archie Panjabi), que ficou no frio por 8 anos levanta muitas questões.

O trailer mostra áreas de terra descongeladas, sugerindo mais exploração fora do trem na 3ª temporada.

Também esperamos que Melanie (Jennifer Connelly) faça um retorno. Apesar de ser considerada morta no final da 2ª temporada, Melanie faz um número surpreendente de aparições no trailer da 3ª temporada e em materiais promocionais.

Enquanto isso, podemos ver que o Sr. Wilford (Sean Bean) está comandando o trem com punho de ferro, algo que não vai cair bem para Layton.

Sim, já foi confirmado, com Daveed Diggs, que interpreta Layton, confirmando a notícia em julho de 2021.

Para aqueles que estão nos EUA, se você quiser se atualizar sobre as temporadas 1 ou 2 do Snowpiercer, eles estão disponíveis na HBO Max para você transmitir . Você precisará assisti-los antes da 3ª temporada, caso contrário, você não terá ideia do que está acontecendo.

Você também pode comprar episódios ou temporadas na Amazon.com para transmitir ou comprá-los em DVD ou Blu-ray.

No Reino Unido, você pode acompanhar as temporadas 1 e 2 do Snowpiercer na Netflix.

O filme Snowpiercer de 2013 é um pouco mais sombrio do que a série de TV, mas vale a pena assistir. É estrelado por Chris Evans, Jamie Bell, Ed Harris e John Hurt, mas principalmente vem do diretor Bong Joon Ho (conhecido por Parasite). Bong também é o produtor executivo da série de TV Snowpiercer, efetivamente unindo os dois fios.

Nos Estados Unidos, você pode encontrar o filme Snowpiercer na Netflix.

No Reino Unido, o filme Snowpiercer está no Amazon Video.

Escrito por Chris Hall.