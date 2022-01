A caixa de streaming para Android Strong Leap-S1 oferecerá 4K HDR TV, Google Stadia, Chromecast e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Strong confirmou sua entrada no mercado do Reino Unido com o Strong Leap-S1. A empresa, já disponível em grande parte da Europa, é uma subdivisão da Skyworth, uma das maiores fabricantes de TV da China e um nome familiar para quem conhece suas TVs.

O Strong Leap-S1 já está disponível no Reino Unido há alguns meses, mas com o ano novo parece haver um novo impulso, dando a você outra opção quando se trata de streaming para sua TV.

Esta caixa de streaming é baseada no Android TV OS 10, oferecendo as vantagens do Google, como acesso à Play Store para apps, Google Assistant e função Chromecast, além de oferecer o Google Stadia (se você for assinante), para uma experiência de jogo mais aprimorada .

Há suporte para HDMI 2.1a e você terá resoluções 4K HDR, suporte para áudio Dolby, enquanto a caixa também oferece uma variedade de opções de conexão.

Como essa caixa é maior do que muitos dos dongles oferecidos em outros lugares, ela abre algumas outras oportunidades. Tem Ethernet e também Wi-Fi, para começar, mas também oferece USB e microSD para expansão.

Ele também vem com um controle remoto Bluetooth, o que significa que você não precisa de linha de visão, você pode colocá-lo fora do caminho e permanecer no controle de sua caixa.

Você poderá obter um desconto de £ 10 nesta caixa se comprar no Reino Unido, o que significa que você pode retirá-la por £ 59,99.

squirrel_widget_6438065