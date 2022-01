Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Loewe, a lendária marca de TV e áudio, está celebrando seu 99º aniversário este mês. Para comemorar, a marca lança uma edição especial limitada da TV Bild s.77.

Limitada a apenas 99 unidades globalmente, a edição especial busca aprimorar o design premiado do Bild s.77.

O conjunto de edição especial adiciona elementos genuínos banhados a ouro ao design da TV. Cada TV é numerada individualmente e possui uma bandeira da Loewe banhada a ouro, bem como um anel banhado a ouro da Loewe.

Em termos de especificações, é uma tela OLED 4K de 77 polegadas com um processador SX quad-core embutido. A TV possui certificação HDR10, HLG e Dolby Vision .

O Bild S.77 tem uma barra de som integrada que é revelada quando o aparelho é ligado, ele usa o que a Loewe chama de 'tecnologia cinemática' para levantar a tela de forma que a barra de som só seja visível quando em uso.

A barra de som possui dez drivers voltados para a frente que oferecem 120 watts de qualidade de áudio. A Loewe usa a tecnologia Mimi Defined para adaptar o áudio às habilidades auditivas individuais, adaptando o som em tempo real para proporcionar a experiência perfeita de assistir TV.

A Loewe aumentou o armazenamento interno do s.77 para a edição especial, que agora apresenta um SDD de 2 TB de 1 TB na versão padrão.

Loewe afirma que "a edição Bild s.77 representa as virtudes da marca em toda a sua extensão; um desejo incomparável pelo mais alto nível de excelência em design, com a mais recente tecnologia de ponta utilizada no seu melhor."

A edição Bild s.77 já está disponível na Loewe TV e em alguns varejistas sofisticados, incluindo Harrods, a partir de £ 12.999.