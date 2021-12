O que é HDMI 2.1ae quais novos recursos ele oferece?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais um novo padrão HDMI será anunciado na CES 2022 no início de janeiro - HDMI 2.1a.

Isso pode ser um choque para aqueles que acabaram de investir milhares em uma nova TV com portas HDMI 2.1, especialmente se pensassem que seriam à prova de futuro. Mas, pode não haver motivo para se preocupar ainda.

Explicamos o que o HDMI 2.1a planeja trazer para a festa e se isso realmente importa.

O padrão HDMI 2.1a completo ainda não foi anunciado pelo HDMI Forum, o coletivo que controla as especificações HDMI para muitos fabricantes de AV. No entanto, o The Verge relata que o HDMI 2.1a tem uma atualização pequena, mas significativa, que os fabricantes podem implementar no futuro - mapeamento de tom baseado na fonte (SBTM).

O mapeamento de tom baseado na fonte é uma tecnologia que permite que o equipamento de origem, como um decodificador ou console de jogos, envie o sinal de tom HDR exato para o seu monitor habilitado para HDR. Atualmente, o próprio display define o tom, que pode variar de acordo com a qualidade da TV ou monitor, seu brilho, etc.

Normalmente, ele depende da calibração do usuário de sua TV ou monitor para dar a melhor apresentação HDR, mas com o SBTM isso deve eliminar totalmente essa etapa.

Além disso, o SBTM pode permitir que um visor mostre tons diferentes na mesma tela, dependendo do material de origem. Por exemplo, se você tiver miniaturas de várias fontes na mesma tela, algumas em HDR, outras não, a TV ou o monitor configurará um único tom de HDR no lote. Mas, com o SBTM habilitado, cada miniatura pode ser mostrada conforme pretendido originalmente.

Como afirma o administrador de licenciamento HDMI em seu site , o SBTM não substitui os padrões HDR, como HLG e HDR10, mas pode ajudar a simplificar a otimização.

É sugerido que os fabricantes atualizem suas TVs habilitadas para HDMI 2.1 existentes por meio de uma atualização de firmware. No entanto, isso pode não adicionar todos os novos recursos que vêm com o HDMI 2.1a.

Aguardamos as notas de lançamento completas antes de sabermos com certeza.

Um outro problema menor é que, como outros padrões HDMI, os fabricantes provavelmente não terão que oferecer suporte ao SBTM para colocar "HDMI 2.1a" na porta da TV ou nos materiais de marketing. Isso pode acabar ficando um pouco confuso.

Porém, vale a pena notar que, exceto por qualquer outro recurso anunciado, o SBTM parece uma boa opção, mas está longe de ser uma tecnologia essencial. Outros recursos, como taxa de atualização variável e 4K 120 Hz, são mais importantes e já estão incluídos no HDMI 2.1. A capacidade atual da sua TV de reproduzir HDR10 e HLG, além de Dolby Vision e HDR10 + quando aplicável, não é afetada.

Atualizaremos quando o novo padrão for lançado oficialmente durante o CES 2022.