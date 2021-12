Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fãs de Harry Potter, alegrem-se! A reunião que você estava esperando está realmente acontecendo: o retorno a Hogwarts verá Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson se juntando ao cineasta Chris Columbus e membros do elenco de todos os filmes de Harry Potter voltando para Hogwarts.

Semelhante ao Friends Reunion , você poderá sintonizar, se juntar ao elenco e reviver alguns dos maiores momentos dos filmes de Harry Potter.

Harry Potter 20º Aniversário: Retorno a Hogwarts será transmitido em 1º de janeiro de 2022. Isso mesmo, será exibido no Dia de Ano Novo, dando a você uma nostalgia de visualização perfeita.

Nos EUA, foi confirmado que ele estará disponível ao bater da meia-noite, não temos uma hora exata para ele no Reino Unido, mas provavelmente estará disponível ao mesmo tempo, ou seja, 05:00.

Harry Potter 20º aniversário: Return to Hogwarts será exibido na HBO Max dos EUA e estará disponível para transmissão, como dissemos, a partir da meia-noite do dia de ano novo.

No Reino Unido, você poderá assistir Return to Hogwarts na Sky ou através de Now. A hora exata ainda não foi confirmada.

Este é basicamente o mesmo arranjo do programa Friends recentemente.

Embora a maior parte da atenção esteja voltada para Harry, Ron e Hermione (Radcliffe, Grint e Watson), temos uma lista de participantes confirmados:

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane - Hagrid

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Jason Isaacs - Lucius Malfoy

Gary Oldman - Sirius Black

Imelda Staunton - Delores Umbridge

Tom Felton - Draco Malfoy

James Phelps - Fred Weasley

Oliver Phelps - George Weasley

Mark Williams - Arthur Weasley

Bonnie Wright - Ginny Weasley

Alfred Enoch - Dean Thomas

Matthew Lewis - Neville Longbottom

Evanna Lynch - Luna Lovegood

Ian Hart - Professor Quirrell

Esta lista não é tão exaustiva como esperamos que outros personagens também apareçam.

Sim, um trailer está divulgando o show na TV e online. Isso não revela muito sobre o que veremos na reunião de Harry Potter, mas uma provocação mostrou alguns dos personagens recebendo convites para Hogwarts.

As opções para assistir aos filmes são inúmeras e o Natal é uma ótima época para assisti-los, já que o Natal participa da maioria dos filmes, então há algo um pouco festivo neles.

Você pode acompanhar os filmes de Harry Potter na HBO Max nos Estados Unidos e toda a coleção também estará disponível na Sky, com um canal pop-up a partir de 19 de dezembro, incluindo os dois filmes do Fantastic Beasts também.

Para revisar a melhor ordem para assistir aos filmes, verifique nossa ordem de exibição - incluindo a última adição, Os Segredos de Dumbledore.