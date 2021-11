Blade Runner e séries de TV Alien confirmadas por Ridley Scott

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As séries de TV de ação ao vivo de Alien e Blade Runner estão no horizonte, de acordo com Ridley Scott.

O diretor dos primeiros filmes de cada franquia confirmou à BBC que um episódio piloto de uma série de TV Blade Runner já está escrito, de olho em vários episódios para uma futura corrida se for pego.

“Nós [já] escrevemos o piloto de Blade Runner e a bíblia. Então, já estamos apresentando Blade Runner como um programa de TV, nas primeiras 10 horas”, disse ele (conforme relatado pela Variety ).

Uma série Alien está um pouco atrás, com o piloto ainda em processo de escrita. E a "bíblia" do programa também está em andamento - vai detalhar o que vai acontecer nas primeiras oito a 10 horas.

FX confirmou em 2020 que uma série Alien poderia estar nos planos, mas esta é a primeira menção completa do próprio Scott. Além disso, esta é a primeira vez que ele disse que Blade Runner também chegará à telinha.

Não há nenhuma palavra ainda sobre quem pode pegar Blade Runner, mas considerando que os dois filmes foram feitos pela Warner Bros, não seria muito forçado sugerir que ele poderia acabar na HBO Max (e, portanto, no Sky in the REINO UNIDO).

Quanto ao Alien, os programas FX agora fazem parte da linha Star da Disney + no Reino Unido e na Europa Central, portanto, podem acabar sendo exclusivos para a plataforma fora dos Estados Unidos.