Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você acredita que já se passaram cinco anos desde que Downton Abbey acabou?

Felizmente, em 2019, os fãs do drama de época tiveram a chance de ver a família Crawley e suas muitas empregadas e lacaios mais uma vez com um longa-metragem. Mas esse não foi o grand finale para o universo de Downton Abbey. Em 2021, a Focus Features anunciou que uma sequência - chamada A New Era - está chegando.

Data de lançamento: 18 de março de 2022

Em abril de 2021, a Focus Features confirmou que a sequência do filme estaria nos cinemas neste Natal. “Depois de um ano muito desafiador com tantos de nós separados da família e dos amigos, é um grande conforto pensar que tempos melhores estão por vir e que no próximo Natal nos reuniremos com os personagens tão queridos de Downton Abbey,” Gareth Neame , disse o produtor do filme em um comunicado na época . Mas, em julho de 2021, a data de estréia foi adiada para 18 de março de 2022.

Até o momento, apenas um teaser trailer foi lançado para o novo filme:

Você pode ver as primeiras fotos do novo filme aqui:

Focus Features

Downton Abbey: A New Era foi escrito pelo criador Julian Fellowes e dirigido por Simon Curtis.

A sequência traz de volta a maioria dos principais membros do elenco da série e do primeiro filme. ( Per Focus Features , "O elenco principal original voltará novamente para o segundo filme.) Haverá novos personagens também, com Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West se juntando ao elenco.

Hugh Bonneville - Robert Crawley, o Conde de Grantham

- Robert Crawley, o Conde de Grantham Elizabeth McGovern - Cora Crawley, a Condessa de Grantham

- Cora Crawley, a Condessa de Grantham Michelle Dockery - Lady Mary Talbot, a filha mais velha de Crawley

- Lady Mary Talbot, a filha mais velha de Crawley Laura Carmichael - Edith Pelham, a marquesa de Hexham e filha de Crawley do meio

- Edith Pelham, a marquesa de Hexham e filha de Crawley do meio Maggie Smith - Violet Crawley, condessa viúva de Grantham

- Violet Crawley, condessa viúva de Grantham Allen Leech - Tom Branson, o marido viúvo da filha mais nova de Crawley, Sybil

- Tom Branson, o marido viúvo da filha mais nova de Crawley, Sybil Jim Carter - Charles Carson, o mordomo aposentado

- Charles Carson, o mordomo aposentado Phyllis Logan - Elsie Carson, a governanta anteriormente conhecida como Sra. Hughes

- Elsie Carson, a governanta anteriormente conhecida como Sra. Hughes Robert James-Collier - Thomas Barrow, o atual mordomo

- Thomas Barrow, o atual mordomo Joanne Froggatt - Anna Bates, empregada doméstica de Lady Mary

- Anna Bates, empregada doméstica de Lady Mary Lesley Nicol - Beryl Patmore, cozinheira-chefe

- Beryl Patmore, cozinheira-chefe Sophie McShera - Daisy Mason, cozinheira assistente

- Daisy Mason, cozinheira assistente Penelope Wilton - Isobel Gray, ex-sogra da Baronesa Merton e Mary

- Isobel Gray, ex-sogra da Baronesa Merton e Mary Samantha Bond - Lady Rosamund Painswick, irmã de Robert

- Lady Rosamund Painswick, irmã de Robert Harry Hadden-Paton - Bertie Pelham, Marquês de Hexham e marido de Edith

- Bertie Pelham, Marquês de Hexham e marido de Edith Matthew Goode - Henry Talbot, marido de Mary

- Henry Talbot, marido de Mary Douglas Reith - Dickie Gray, marido do Barão Merton e Isobel

- Dickie Gray, marido do Barão Merton e Isobel Kevin Doyle - Joseph Molesley, ex-lacaio e professor

- Joseph Molesley, ex-lacaio e professor Michael Fox - Andy Parker, lacaio

- Andy Parker, lacaio Imelda Staunton - Lady Maud Bagshaw, prima de Robert

- Lady Maud Bagshaw, prima de Robert Tuppence Middleton - Lucy Smith, noiva de Tom e herdeira de Lady Bagshaw

- Lucy Smith, noiva de Tom e herdeira de Lady Bagshaw Laura Haddock - Myrna Dalgleish

O primeiro trailer do filme provoca o casamento do personagem Tom Branson e, possivelmente, a história de um caso com a condessa viúva. Pouco mais se sabe sobre o enredo real do novo filme, mas graças ao teaser trailer e algumas suposições educadas, podemos fazer suposições sobre potenciais enredos.

O primeiro filme se passa em 1927 e se concentra em uma visita do Rei George V e da Rainha Mary a Downton Abbey. A sequência parece vir imediatamente, então poderia ser ambientada por volta de 1928 ou 1929. O teaser trailer mostra Tom Branson se casando com Lucy, a quem conheceu no primeiro filme.

No primeiro filme, Violet, a condessa viúva de Grantham, diz a sua neta Mary que ela está morrendo. Felizmente, ela foi vista no teaser trailer.

Nós a vemos contar à família Crawley que ela conheceu um homem antes do nascimento de seus filhos e, como resultado, ela agora possui uma villa no sul da França. Alguns dos Crawleys - incluindo Lord e Lady Grantham, Lady Edith e seu marido, e Tom Branson e sua nova esposa Lucy - todos parecem visitar a villa.

O teaser trailer não mostra Henry Talbot, marido de Mary e parceiro de negócios de Tom. Ele é interpretado por Matthew Goode. No teaser trailer, a família faz fila para fotos de casamento, mas Henry está faltando em ação. Henry apareceu brevemente no primeiro filme, para explicar que ele é necessário em uma viagem de negócios.

Goode estrela em A Discovery of Witches, então talvez ele só tenha tempo para outra participação especial em A New Era. Mas, por enquanto, não se sabe se ele aparecerá, e também não está claro se Mary e Henry ainda são casados. Não há razão para suspeitar o contrário, mas o que é uma história sem um pouco de drama e conflito?

Os detalhes da transmissão ainda não foram anunciados para o Reino Unido e os EUA. Quando o Focus Features compartilhar mais informações, o Pocket-lint atualizará este guia.