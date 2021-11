Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Peacock está prestes a decolar no Reino Unido e na Irlanda.

O serviço de streaming da NBC Universal, lançado no ano passado nos Estados Unidos, tem data de lançamento no exterior. Conforme relatado pela primeira vez pela Variety , a partir de 16 de novembro de 2021, os clientes Sky TV e Now no Reino Unido e na Irlanda podem acessar o Peacock sem nenhuma taxa adicional. Primeiro, ele terá um "lançamento temporário" e, nos próximos meses, será lançado para clientes Sky em outros territórios, incluindo Alemanha, Itália, Áustria e Suíça.

Esta é a primeira vez que o Peacock estará oficialmente disponível fora dos Estados Unidos, embora pareça ser um complemento em vez de um aplicativo autônomo completo.

Na Europa, você pode esperar que Peacock tenha programas de TV originais, bem como programas de TV anteriores e atuais, incluindo a versão americana de The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Bates Motel, Friday Night Lights, Keep Up With the Kardashians, The Real Housewives , e mais. Os filmes no Peacock incluem A Última Casa à Esquerda, MacGruber, Seed of Chucky, A Chave do Esqueleto, United 93, Very Bad Things, What Dreams May Come, and You, Me e Dupree.

A NBC Universal anunciou planos no verão passado para lançar o Peacock como um add-on gratuito para os clientes de TV via satélite da Sky na Europa. Peacock segue a estreia da HBO Max na Europa no mês passado . Enquanto isso, a ViacomCBS disse que planeja lançar Paramount Plus na Europa em 2022 por meio de assinaturas do Sky Cinema.