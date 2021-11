Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No Time to Die, o último lançamento da franquia James Bond, está disponível para aluguel por US $ 19,99 em plataformas digitais nos Estados Unidos.

A partir de 9 de novembro de 2021, você pode transmitir o novo blockbuster de 007 do Amazon Prime Video. Também está disponível para aluguel em outras plataformas de streaming importantes, como Google e Vudu . Seja qual for a opção que você escolher, ao alugar digitalmente o No Time to Die, você terá 48 horas para assisti-lo.

A última entrada de Bond mostra um 007 aposentado forçado a voltar à ação - para impedir uma trama de um vilão, conhecido como Satin, que tem ameaçado milhões de vidas. Bond é novamente interpretado por Daniel Craig, mas desta vez ele terá a ajuda de uma mulher, chamada Nomi, assim como de seus velhos amigos Miss Moneypenny, Q e M.

Os trailers do filme também mostram o retorno de Blofeld, de Christoph Waltz.

No Time to Die foi originalmente programado para ser lançado no ano passado, mas sofreu vários atrasos devido à pandemia. Finalmente estreou nos cinemas na América do Norte no mês passado, o que significa que seu lançamento "PVOD" chegou um pouco mais de um mês depois. Até agora, ultrapassou US $ 600 milhões de bilheteria em todo o mundo, tornando-se o maior faturamento do ano. Para referência,Casino Royale e Quantum of Solace obtiveram um bruto global de $ 600 milhões e $ 585 milhões, respectivamente.

