Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dexter terminou em 2013 após oito temporadas. Mas a série dramática de sucesso está voltando, com Showtime lançando uma minissérie intitulada Dexter: New Blood. O renascimento se passa quase 10 anos após o final e novamente é estrelado por Michael C Hall como o protagonista anti-herói e serial killer Dexter Morgan.

Dexter: New Blood foi desenvolvido por Clyde Phillips, o showrunner das primeiras quatro temporadas de Dexter e para Dexter: New Blood.

Os seis primeiros episódios são dirigidos por Marcos Siega, que também dirigiu vários episódios para Dexter. Siega é um produtor executivo ao lado de Michael C Hall, Clyde Phillips, John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro e Scott Reynolds.

Além de Hall como Dexter, o elenco da nova minissérie inclui os atores Clancy Brown, David Magidoff, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott e Jennifer Carpenter como a irmã de Dexter, Debra Morgan. ( Alerta de spoiler: Debra morreu durante o final da 8ª temporada, então Dexter está imaginando ela em New Blood).

Os membros recorrentes do elenco que aparecem em New Blood incluem Jamie Chung, Oscar Wahlberg, Michael Cyril Creighton, Katy Sullivan e John Lithgow (que também fará uma participação especial como Arthur Mitchell, também conhecido como o assassino da Trindade).

New Blood começa quase 10 anos após o final da 8ª temporada de Dexter. O amado serial killer agora vive uma vida tranquila em uma pequena cidade. Mas uma série de eventos - incluindo o aparecimento de seu filho - faz com que o Passageiro das Trevas de Dexter volte à superfície. Aqui está a sinopse oficial da Showtime para a série:

"O mundo em geral acredita que Dexter Morgan morreu em um trágico acidente de barco e, de certa forma, o mundo em geral não está errado. Longe da vida que ele conhecia, vivendo com um nome falso na pequena cidade de Iron Lake, NY, ele esmagou com sucesso seu Passageiro das Trevas por quase 10 anos. Com um emprego normal e uma namorada do Chefe de Polícia, parece que ele tem a vida sob controle - até que seu filho aparece e vira seu mundo de cabeça para baixo. Aturdido, Dexter cede ao seu homicida insiste e logo se encontra em rota de colisão com um local muito perigoso. "

New Blood terá 10 episódios, um a cada semana. Até agora, apenas os títulos dos primeiros oito episódios foram lançados:

"Cold Snap" - 7 de novembro de 2021 "Storm of Fuck" - 14 de novembro de 2021 "Sinais de fumaça" - 21 de novembro de 2021 "H Is for Hero" - 28 de novembro de 2021 "Fuga" - 5 de dezembro de 2021 "Muitos sanduíches de atum" - 12 de dezembro de 2021 "Skin of Her Teeth" - 19 de dezembro de 2021 "Big Game" - 26 de dezembro de 2021

O episódio final de Dexter: New Blood está programado para ir ao ar em 9 de janeiro de 2022.

Dexter: New Blood está programado para começar a ser transmitido no Showtime no domingo, 7 de novembro de 2021 às 21h ET / PT. Novos episódios vão ao ar semanalmente.

Showtime lançou o seguinte até agora:

Você não pode assistir Dexter: New Blood sem Showtime. Mas você tem opções de streaming se for um cortador de cabos nos EUA.

Geralmente, novos episódios de programas Showtime são adicionados ao aplicativo Showtime nos EUA ao mesmo tempo em que vão ao ar na TV.

Você não precisa de uma assinatura de cabo para usar o aplicativo Showtime. Mas há uma taxa de assinatura mensal de US $ 10,99 nos EUA. Você pode cancelar a qualquer momento, assim como qualquer outro serviço de streaming, como Netflix ou Disney +. O aplicativo Showtime também oferece um teste gratuito de 30 dias para novos assinantes.

Você pode acessar o aplicativo Showtime no Roku, Apple TV e em todas as principais plataformas de TV móvel e inteligente.

Se você tiver uma assinatura de TV a cabo, basta usar o aplicativo Showtime AnyTime para transmitir Dexter: New Blood nos EUA.

Você precisará fazer login por meio de seu provedor de TV, é claro. Mas novos episódios de programas Showtime vão ao ar no aplicativo Showtime Anytime ao mesmo tempo em que vão ao ar na TV. Na verdade, o aplicativo permite que você assista TV ao vivo e também acompanhe a demanda na sua TV, tablet, telefone ou computador.

Está confuso sobre a diferença entre o aplicativo Showtime e o aplicativo Showtime Anytime? Este último requer apenas uma assinatura de cabo. Mas se você precisar de mais informações, a Showtime tem uma página de suporte detalhando tudo o que você precisa saber.

Você pode acessar o conteúdo do canal Showtime - incluindo Dexter: New Blood - ao adicionar Showtime como um complemento premium em seu serviço de streaming favorito - como Amazon Prime Video, Hulu e até mesmo fuboTV, DirecTV, Apple TV, Roku, Sling TV e YouTube TV. Basicamente, se você assinar o complemento Showtime no Prime Video , poderá abrir o aplicativo Prime Video nos Estados Unidos para encontrar e assistir aos programas Showtime. É simples assim.

Os preços de assinatura do complemento Showtime variam de acordo com o serviço, mas todos eles geralmente oferecem um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes. Lembre-se de que você também precisará pagar o preço do serviço que oferece o add-on Showtime. O Vídeo Prime, por exemplo, requer uma assinatura de US $ 12,99 por mês para o Amazon Prime.

Os britânicos podem assistir Dexter: New Blood com uma assinatura da Sky. O primeiro episódio vai ao ar na Sky Atlantic na segunda-feira, 8 de novembro de 2021, às 22h05 GMT.

Novos episódios de Dexter: New Blood chegarão ao serviço gratuito de TV Now no mesmo dia de sua transmissão. O passe de entretenimento custa £ 9,99 por mês, mas há uma avaliação gratuita de 7 dias para novos clientes.

Aqui estão alguns links de streaming úteis para alguns países diferentes:

Crave (Canadá)

Paramount Plus (Austrália)

(Austrália) Neon TV (Nova Zelândia)

Você precisa assistir as temporadas de um a oito da série de TV original de Dexter se quiser estar totalmente preparado para New Blood - já que é uma sequência direta, embora definida uma década depois. Todas as oito temporadas de Dexter estão disponíveis para streaming nos Estados Unidos via Amazon Prime Video , Spectrum , DirectTV e Showtime .

Você também pode comprar ou alugar a série em todas as principais plataformas, incluindo Apple TV , Amazon , Google Play e muito mais.