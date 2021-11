Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Menos da metade dos assinantes do Discovery + nos EUA também são assinantes do HBO Max . Mas eles se sentiriam mais inclinados a assinar um único serviço de streaming de vídeo se ele oferecesse conteúdo de ambos?

No início deste ano, a AT&T desmembrou a WarnerMedia e a fundiu com a Discovery em um negócio de US $ 43 bilhões que deve ser fechado nos próximos meses. Quando isso acontecer, conforme relatado pela primeira vez por Gizmodo e FierceVideo, seus principais serviços de streaming de vídeo, HBO Max e Discovery + , podem se combinar em um mega serviço.

O presidente e CEO da Discovery Streaming, JB Perrette, deu a entender durante uma recente chamada de lucros . Parece que, no início, HBO Max e Discovery + poderiam ser oferecidos como um pacote. Mas, eventualmente, a Warner Bros Discovery (o novo nome da empresa resultante da fusão) pode fundir os dois serviços de streaming de vídeo em um. Perette descreveu a combinação de ambos os serviços como algo que equivaleria a um "bufê de tecnologia incrivelmente atraente".

Perrette também disse acreditar que um serviço combinado proporcionaria "economias significativas de custos" e "benefícios significativos ao consumidor" para os assinantes.

Lembre-se de que o Discovery + começa em US $ 5 por mês com anúncios e inclui conteúdo de todas as propriedades de mídia sob o guarda-chuva do Discovery, incluindo HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, OWN, Discovery, Discovery + Originals, Magnolia Network, A&E, Lifetime, History, Science Channel e The Dodo.

Quanto à HBO Max, começa em US $ 10 por mês com anúncios e tem tudo no catálogo da HBO, como The Game of Thrones, bem como Max Originals como Mare of Easton. Ele também transmite conteúdo de outras marcas da Warner Media, incluindo DC Entertainment, The CW, Cartoon Network, TNT e TCM.

É claro que não está claro quando um pacote HBO Max e Discovery + ou a fusão acontecerá, muito menos quanto custarão cada um. Mas pelo menos os executivos estão discutindo isso abertamente em teleconferências.

