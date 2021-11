Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mundo da criptografia pode reivindicar todos os tipos de possibilidades futuras incríveis em torno do sistema bancário descentralizado e o fim das taxas de transação e outros obstáculos, mas no aqui e agora também é uma área que não é regulamentada e é mais do que um pouco arriscada.

Essa não é uma lição nova, mas é ressaltada pela recente arca do Squid, um token criado e comercializado em uma homenagem ao popular programa da Netflix Squid Game, que conquistou o mundo no último mês ou assim.

Era supostamente um token que permitia o acesso a jogos, muito parecidos com os apresentados no show, onde muitos participantes seriam (virtualmente) eliminados, deixando enormes prêmios para aqueles que conseguissem passar.

Essa já era uma premissa que permitia muitos riscos, mas agora o token inteiro entrou em colapso depois que seus criadores garantiram que ninguém pudesse vender seus tokens e, em seguida, efetivamente desaparecer. Eles escaparam com cerca de US $ 3,38 milhões (£ 2,48 milhões), e não há muito que alguém possa fazer a respeito.

Para o contexto completo, o token passou de um ponto alto de $ 2.856 em valor para seu nível atual de um centavo, um colapso precipitado que custou a alguns compradores esperançosos enormemente. É um lembrete de que moedas e tokens enganosos podem muito bem ser puxadores de tapete da mesma maneira, portanto, muitas pesquisas devem ser feitas em qualquer compra.