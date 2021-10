Grandes atrasos em todos os futuros filmes da Marvel anunciados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que os fãs da Marvel terão que esperar um pouco mais pelos próximos filmes da Marvel, com a Disney mudando toda a programação em 2022.

Como o resto do mundo, a produção de filmes sofreu atrasos no último ano que estão atrasando as coisas. Para resolver o problema, a Disney está simplesmente mudando as coisas para o próximo ano.

Isso está mudando as datas de lançamento nos cinemas de vários filmes da Marvel.

O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é agora esperado para 6 de maio de 2022, em vez de março. Thor: Love and Thunder está sendo movido para 8 de julho de 2022. Essas mudanças, por sua vez, significam que Black Panther: Wakanda Forever estará agora nos cinemas em 11 de novembro de 2022.

The Marvels, de Nia DaCosta, está sendo adiado para 17 de fevereiro, o que leva Ant-Man and the Wasp: Quantumania para 28 de julho de 2023.

Nem toda a esperança está perdida, pois Guardians of the Galaxy Vol. 3 está mantendo sua data de lançamento original de verão em 5 de maio de 2023. Outro filme da Marvel, atualmente sem nome, também está se movendo para 3 de novembro de 2023.

Deadline relata que essas mudanças não têm a ver com nenhum dos filmes que chegam à Disney + como vimos recentemente com Black Widow , mas a notícia certamente irá decepcionar muitos.