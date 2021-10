Bilhões de datas de lançamento da 6ª temporada como assistir e como se atualizar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bilhões já estão em execução há cinco temporadas e seguem os jogos de poder entre o bilionário Bobby Axelrod (Damien Lewis) e o homem da lei Chuck Rhodes (Paul Giamatti) enquanto eles lutam para vencer um ao outro, aparentemente sem se importar com aqueles que se tornam colaterais danos ao longo do caminho.

Mas com uma grande reviravolta na história no final da quinta temporada, o que vai acontecer na sexta temporada e o show continuará com a mesma abordagem feroz? Quem vai ser responsável por juntar as peças e o que vai acontecer a seguir?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a sexta temporada de Billions, incluindo como assisti-la, quando é esperado que seja lançado, quem está nela e o que se espera que aconteça.

A quinta temporada de Billions foi dividida em duas partes que funcionaram perfeitamente como uma única temporada. A razão para a pausa de 18 meses foi uma pausa nas filmagens devido à pandemia global. Os primeiros sete episódios da temporada de 12 episódios foram ao ar entre maio e junho de 2020. Os últimos cinco episódios finalmente chegaram às nossas telas de TV em setembro de 2021, terminando em 3 de outubro de 2021. O enredo da 5ª temporada não faz menção à separação de Chuck Rhodes perdendo a barba.

A espera pela sexta temporada felizmente não é tão longa. A Showtime confirmou que a nova temporada começará a ser exibida nos Estados Unidos em 23 de janeiro, com o Reino Unido previsto para seguir em breve.

Nos EUA, bilhões foram exibidos no Showtime em episódios semanais, além de serem transmitidos pelo aplicativo Showtime, e espera-se que a 6ª temporada siga o mesmo padrão.

No Reino Unido, é exibido na Sky Atlantic, alguns dias depois, e deve estar disponível via Sky Glass, Sky Q, o aplicativo Sky Go e, para aqueles que não têm Sky, Now TV.

Todas as temporadas anteriores de Bilhões foram compostas de 12 episódios de 1 hora e não há razão para sugerir que a 6ª temporada será diferente desta vez.

sim. Por enquanto.

Damien Lewis, que interpretou Bobby Axelrod nas últimas cinco temporadas, não descartou a possibilidade de retornar ao show no futuro: "Talvez haja uma oportunidade para eu voltar", disse Lewis ao New York Times em uma entrevista. "Mas, por enquanto, falando de maneira geral, Axe foi derrotado."

Com Axelrod agora fora de cena, tendo fugido para a Suíça e Mike Prince (Corey Stoll) comprando Ax Cap e Ax Bank, a sexta temporada se concentrará em um novo bilionário, e em como ele e sua equipe lidam com a herança de funcionários de Ax Cap enquanto o tempo todo defendendo Chuck Rhodes, que está decidido a destruir Prince após a traição no final da quinta temporada.

Enquanto isso, há indícios de que a personagem de Condola Rashad, Kate Sacker, terá um papel mais forte também e nós a veremos se tornar cada vez mais como Chuck a ponto de perder sua bússola moral ao aceitar o desafio de derrubar Mike Prince.

"Quanto mais tempo Kate trabalhar com Chuck, mais escorregadias as coisas ficarão", Rashad revelou em uma entrevista à linha de TV . "Ela fará movimentos que parecem legítimos no papel, mas na verdade não são. Kate encontra uma maneira de fazer coisas duvidosas. Ela é muito inteligente assim. Kate aprendeu isso com Chuck, e é por isso que eles têm essa conexão. É como uma orientação , ou uma vibração de tio e sobrinha. "

Enquanto isso, com Mafee e Dollar Bill deixando a Ax Cap para abrir sua própria empresa, que também poderia ser um enredo potencial na sexta temporada, quando os dois estabeleceram uma "loja".

O que não sabemos é o que acontecerá com personagens como Wags, Wendy e Taylor Mason, embora todos eles apareçam no teaser da sexta temporada.

Pelo que parece, o teaser trailer da 6ª temporada já lançou todos, exceto Damien Lewis.

Com a próxima temporada de Bilhões em janeiro, você não tem que esperar muito até que a história continue, mas isso não significa que você não possa acompanhar todos os 60 episódios até agora. Nos Estados Unidos, eles estão disponíveis no Showtime Anytime e no Reino Unido via Sky ou Now TV. Você também pode comprar cada episódio das temporadas um a quatro via Apple TV.

sim. O presidente de entretenimento da Showtime, Gary Levine, explicou ao Deadline que a equipe simplesmente filmou os últimos episódios da 5ª temporada e toda a 6ª temporada juntos. “Nós nos sentimos culpados pelo público ter que esperar tanto tempo quanto esperou para ver o resto da 5ª temporada, então nós e o resto dos produtores apenas abaixamos nossas cabeças e dissemos: vá em frente”, disse ele.

Por enquanto, não há confirmação da 7ª temporada de Billions. Dado que a série acaba de perder um de seus personagens principais, suspeitamos que a Showtime vai querer ver como a série se comporta sem Damien Lewis para ver se é renovada para uma sétima temporada. Dedos cruzados continua.