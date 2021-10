Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Friday the 13th é uma das franquias de terror mais icônicas. Estrelado por Jason Voorhees, que usa uma máscara de hóquei e um facão, abrange 12 filmes.



Muitos de vocês provavelmente já assistiram a alguns dos slashers quando estavam no clima para sustos de salto barato. Mas se você está curioso sobre a história inteira de Jason, do início ao fim, você precisa assistir a todos os filmes. Afinal, a maior parte da franquia ocorre em ordem cronológica, com um filme começando logo após o término do último. Os dois filmes finais são a exceção, e explicaremos o porquê neste guia que detalha a melhor ordem para assistir aos filmes de sexta-feira 13.

Incluímos uma versão com marcadores e sem spoiler deste guia na parte inferior, além de um pedido de data de lançamento nos cinemas e um pedido especial de Freddy vs. Jason.

NOTA: PODE HAVER SPOILERS ABAIXO.

O primeiro filme Friday the 13th estreou há mais de 30 anos, estrelado por Adrienne King como Alice e Betsy Palmer como a Sra. Voorhees. Foi dirigido por Sean S Cunningham e escrito por Victor Miller. (Miller recentemente venceu uma batalha legal concedendo a ele os direitos da franquia e do personagem Jason Voorhees).

A história segue um grupo de conselheiros adolescentes do acampamento que começaram a trabalhar no acampamento Crystal Lake, preparando-o para as crianças que estão vindo para o acampamento de verão. Infelizmente, alguém não quer que o acampamento seja aberto novamente. Você notará que um jovem Kevin Bacon aparece neste filme como um conselheiro desavisado também.

O segundo filme, dirigido por Steve Miner, apresenta Jason Voorhees como um assassino, mas ele está perdendo sua clássica máscara de hóquei e facão. Você descobre que ele sobreviveu ao afogamento quando criança de alguma forma e passou a vida morando na floresta perto do acampamento Lago de Cristal. Testemunhar a decapitação de sua mãe o leva a matar. Felizmente, para a nova sede de sangue de Jason, um novo programa de treinamento de conselheiros de acampamento foi aberto recentemente bem perto de sua casa.



Adrienne King reprisou seu papel como Alice do primeiro filme. Também é estrelado por Amy Steel e John Furey como alguns dos estagiários de conselheiros.

A terceira sexta-feira 13 começa no dia seguinte ao segundo filme. Ele vê Jason aterrorizando um grupo de adolescentes, novamente. Eles estão visitando a casa de um amigo em Crystal Lake neste momento. Uma coisa notável sobre esta edição é que apresenta a máscara de hóquei que Jason usará pelo resto dos filmes de sexta-feira 13.



Steve Miner voltou como diretor após fazer a Parte II. O filme é estrelado por Dana Kimmell como Chris Higgins, que é forçado a enfrentar Jason.

O próximo filme, dirigido por Joseph Zito, volta a se ambientar no dia seguinte ao terceiro filme. O corpo de Jason é recuperado da cena do massacre na noite anterior e levado para o necrotério, onde ele espontaneamente volta à vida e mata o legista. Jason então retorna para Crystal Lake, onde outro grupo de adolescentes foi para a festa, apesar de grandes grupos de adolescentes terem sido assassinados lá nas últimas duas noites.



Além disso, ao lado dos adolescentes está uma família com uma filha adolescente chamada Trish Jarvis. Ela tem um irmão mais novo, Tommy Jarvis (Corey Feldman). O personagem de Tommy é um dos poucos que aparecem em vários filmes do Friday the 13th.

O quinto filme de Friday the 13th é um pouco misterioso, pois vemos um Tommy Jarvis mais velho - que passou anos desde que seu encontro com Jason Voorhees foi internado - transferido para uma nova instalação à beira do lago chamada Pinehurst Halfway House. Logo, os corpos começam a se empilhar, e enquanto alguns suspeitam que Jason Voorhees ressuscitou mais uma vez, as pessoas também suspeitam de Tommy devido à sua conexão com a matança de Jason no passado.



John Shepherd é o mais velho Tommy Jarvis, enquanto Melanie Kinnaman e Shavar Ross são adolescentes. Danny Steinmann dirigiu esta entrada.

Jason Lives vê Jason ao vivo, novamente, graças a Tommy Jarvis (agora interpretado por Thom Mathews). Tommy foi recentemente liberado de uma instituição mental. Ele volta para Crystal Lake para ver o túmulo de Jason e queimar o que restou de seus restos mortais. Ver o cadáver de Jason provoca um certo surto em Tommy. Ele esfaqueia o corpo de Jason com um poste de metal, que é atingido por um raio e de alguma forma traz Jason de volta como uma máquina de matar mortos-vivos.

Este filme é considerado um dos melhores fora do filme original. Foi escrito e dirigido por Tom McLoughlin.

O Novo Sangue começa alguns anos após a conclusão de Jason Lives, com os mortos-vivos e aparentemente impossíveis de matar Jason Voorhees acorrentados ao fundo do Lago de Cristal. Jason foi libertado por Tina Shepherd (Lars Park Lincoln), uma adolescente com poderes psíquicos que está lutando contra a morte de seu pai.

Para sorte de Jason, acontece que há adolescentes festejando na casa ao lado da de Tina.

The New Blood foi dirigido por John Carl Buechler. Também é estrelado por Kane Hodder, em sua primeira de quatro aparições como Jason Voorhees.

Ao contrário do título, Jason não passa muito tempo em Nova York nesta edição, que é uma das razões pelas quais é um dos filmes com pior crítica da série. Jason é ressuscitado por uma âncora de barco que atingiu uma linha de energia passando pelo fundo do Lago de Cristal. Ele então embarca em um transatlântico de luxo cheio de adolescentes rumo à cidade de Nova York. A maior parte do filme é passada no barco. Talvez devesse se chamar Jason leva um barco para Manhattan.

O filme foi escrito e dirigido por Rob Hedden. É estrelado por Jensen Daggett, Scott Reeves e Barbara Bingham.

Presumivelmente morto, o que sobrou de Jason é transferido para o escritório do legista para uma autópsia. Mas quando um legista vê o coração negro de Jason, ele decide comê-lo, permitindo que Jason controle seu corpo. A partir daí, Jason inicia uma matança de troca de corpos em um esforço para encontrar um corpo permanente.

Jason Goes to Hell foi dirigido por Adam Marcus e estrela Kari Keegan como Jessica Kimble - a última parente viva de Jason.

Este filme levou décadas para ser feito. É um confronto entre dois dos mais assustadores terroristas de todos os tempos.

A história começa com Freddy Kreuger (Robert Englund), que foi esquecido pelas pessoas, o que faz com que ele não possa mais entrar nos sonhos dos filhos de Springdale. Então, em vez disso, ele aparece para Jason Voorhees como sua mãe morta e o leva a Springdale para matar e inspirar medo. Isso lembrará as pessoas de Freddy e ressuscitará seu poder. O acordo deles funciona bem até que as duas estrelas atrapalhem a matança uma da outra.

Eventualmente, os adolescentes no filme percebem que sua melhor aposta é tirar Freddy de seus sonhos para enfrentar Jason em pessoa.

Freddy vs Jason foi dirigido por Ronny Yu. É estrelado por Monica Keena, Kelly Rowland e Jason Ritter como os adolescentes fugindo de Freddy e Jason.

Então, esse filme foi lançado um ano antes de Freddy vs Jason. No entanto, cronologicamente, ele vem por último na franquia.

Ele vê Jason capturado pelo governo e por uma cientista, chamada Rowan Lafontaine (Lexa Doig), que quer congelá-lo após várias tentativas fracassadas de matá-lo. Bem, Rowan consegue congelá-lo, mas ela faz o mesmo consigo mesma. Flash 450 anos para o futuro, e um grupo de alunos - liderados pelo professor Brandon Lowe (Jonathan Potts) - visitam uma Terra agora poluída, onde encontram os corpos de Jason e Rowan e os colocam em sua nave espacial com destino à Terra 2.

OK, então aqui está uma versão resumida do guia acima, apenas livre de spoilers:

Sexta-feira 13 (1980)

Sexta-feira, 13ª Parte II (1981)

Sexta-feira, 13ª Parte III (1982)

Sexta-feira 13: O Capítulo Final (1984)

Sexta-feira, 13: Um Novo Começo (1985)

Sexta-feira, 13, Parte VI: Jason Lives (1986)

Sexta-feira, 13, Parte VII: O Novo Sangue (1988)

Sexta-feira, 13, Parte VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason vai para o inferno: a última sexta-feira (1993)

Freddy vs Jason (2003)

Jason X (2002)

Aqui está toda sexta-feira o 13º filme na ordem em que eles lançaram nos cinemas - novamente, sem spoilers:

Aqui está um pedido de como assistir a franquia Friday the 13th com a franquia Nightmare on Elm Street - levando até Freddy vs Jason.

