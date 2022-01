Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos maiores jogos de todos os tempos, The Last of Us , está sendo adaptado para a telinha.

Anunciado durante o verão de 2021, desde então iniciou a produção e deve terminar em meados de 2022.

Aqui está tudo o que sabemos sobre isso até agora.

Ainda não há data de lançamento oficial.

Considerando que a produção total não deve terminar até junho de 2022, é improvável que a vejamos no ar até o final deste ano, pelo menos. É mais provável que acabe chegando à temporada de TV da primavera em 2023.

As filmagens supostamente terminaram, mas o processo de pós-efeitos será um empreendimento enorme, imaginamos.

O show está sendo produzido pela PlayStation Productions e Naughty Dog para a HBO. Isso significa que a primeira temporada e além será exclusiva da HBO nos Estados Unidos.

Graças a um acordo entre a HBO e a Sky, é provável que seja exibido na Sky Atlantic no Reino Unido .

Outras regiões têm outras ofertas locais.

Anunciado pela primeira vez em junho de 2020, The Last of Us será uma adaptação do videogame da Naughty Dog. A primeira temporada também pode apresentar alguns pontos de história de The Last of Us Part 2 , embora isso ainda não tenha sido confirmado.

Segue a improvável dupla de Joel e Ellie enquanto viajam pelos Estados Unidos pós-apocalípticos, atormentados por mutantes semelhantes a zumbis (os infectados) e bandidos humanos mortais. Ela é imune à doença baseada em plantas que afetou tantos outros, então pode ser a última esperança da humanidade. A tarefa de Joel é entregá-la aos Fireflies - um grupo militarista que busca salvar o mundo a qualquer custo.

O programa é escrito pelo criador de Chernobyl, Craig Mazin, com vários diretores a bordo para lidar com os episódios. O piloto foi dirigido por Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole), enquanto o diretor do jogo, Neil Druckmann, também deve dirigir pelo menos um episódio da série de TV.

Ele twittou a primeira imagem oficial da produção em setembro de 2021, mostrando Joel e Ellie de costas. Seu estilo é quase idêntico ao de suas contrapartes no jogo.

Quando eu os vi pela primeira vez no set em trajes completos, eu fiquei tipo: "Hoooooom merda! É Joel & Ellie! !"



O @HBO adaptação de @Naughty_Dog é The Last of Us é a todo vapor!



Mal posso esperar para mostrar mais (de todos os nossos projetos!) Feliz #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 de setembro de 2021

Joel Miller está sendo interpretado pelo astro de The Mandalorian, Game of Thrones e Narcos, Pedro Pascal. Ellie é interpretada por Bella Ramsey, também famosa por Game of Thrones.

Outros ligados ao projeto incluem Gabriel Luna como o irmão de Joel, Tommy, Murray Bartlett como Frank e Merle Dandridge como Marlene. Anna Torv (Mindhunter) interpreta Tess, enquanto Storm Reid, de Euphoria, foi confirmada para o papel da amiga de Ellie, Riley.

A filha de Thandie Newton, Nico Parker, está interpretando a filha de Joel, Sarah.

Infelizmente, ainda não há trailers para a série.

Escrito por Rik Henderson.