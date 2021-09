Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em uma época em que parece que há um serviço de streaming diferente surgindo a cada semana, o DAZN existe desde 2016 - embora você só esteja descobrindo sobre isso agora, porque sua liga esportiva favorita agora está transmitindo exclusivamente no serviço.

Em qualquer caso, diremos tudo o que você precisa saber sobre o que é DAZN, que tipo de conteúdo você pode assistir, como se inscrever e qualquer outra coisa que você possa estar se perguntando.

Em primeiro lugar, é importante observar que DAZN é uma marca altamente global e, com isso, vem uma fragmentação de conteúdo. No caso do DAZN, no entanto, a fragmentação é enorme.

Basicamente, dependendo do país em que você mora, o DAZN é um serviço de streaming totalmente diferente, mas em sua essência, é basicamente Netflix para esportes. A pergunta para você deveria ser: "os esportes que assisto estão disponíveis no meu país no DAZN ou em outro lugar?"

Para resumir o quão complicada é a rede de streaming que DAZN oferece globalmente, a empresa tem direitos parciais para mais de 30 categorias diferentes de esportes, abrangendo mais de 180 eventos esportivos específicos ou ligas em 120 países diferentes (e contando). Combine esses números e você terá uma combinação quase incontável do que está disponível em alguns territórios e o que não está.

Veja a WWE, por exemplo. Nos Estados Unidos, está disponível exclusivamente para assistir na rede Peacock da NBC, e no Reino Unido, você precisará ter a própria Rede WWE da WWE se quiser assistir. Mas se você estiver na Alemanha, DAZN detém os direitos exclusivos de todo o catálogo WWE e transmite todos os eventos mais recentes ao vivo enquanto vai ao ar.

O mesmo se aplica a eventos mais populares como a Premier League, Serie A e a Liga dos Campeões da UEFA. No Reino Unido, os fãs de futebol podem assistir aos jogos através da Sky Sports ou BT Sport, mas se você mora no Canadá, pode transmitir ao vivo os jogos da Premier League e da UEFA Champions League no DAZN.

Se você estiver na Itália, o DAZN detém todos os direitos de transmissão da Serie A que se estendem à UEFA Europa League também, mas tente assistir à Liga dos Campeões, e você está sem sorte - você precisará do Amazon Prime para isso.

squirrel_widget_6095774

O DAZN tem o preço mais alto do setor de US $ 19,99 por mês nos Estados Unidos, mas chega a US $ 99,99 por ano muito mais razoáveis se você estiver disposto a desembolsar todo esse dinheiro de uma vez. No Reino Unido, o DAZN sai por £ 7,99 por mês , um aumento acentuado em relação ao custo mensal anterior de £ 1,99. Curiosamente, não parece haver uma opção para um plano anual no Reino Unido.

É importante notar que DAZN não é um canal de televisão real, mas sim um serviço de streaming online, o que significa que você terá que assistir na web ou em uma TV inteligente com acesso à internet.

Nos EUA, o boxe se tornou o esporte mais popular disponível no DAZN desde que a HBO anunciou que não iria mais hospedar nem transmitir eventos esportivos.

DAZN detém os direitos de quase todos os esportes conhecidos no mundo de uma forma ou de outra; a questão é se eles possuem os direitos da competição de atletismo que você deseja assistir no país em que reside.

A maneira mais fácil de determinar isso é entrando no site DAZN e clicando no banner “Esportes” no topo. Como o site saberá em que país você está, os resultados que você verá devem ser todos os esportes disponíveis para transmissão, caso você decida se inscrever.