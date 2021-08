Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A XGIMI lançou um novo projetor 1080p HDR10 + para a casa chamado Elfin Smart LED projetor que assume um design mais fino em comparação com o formato anterior da empresa, mais vertical, encontrado em seus modelos Halo, MoGo Pro e MoGo Pro +.

O novo projetor foi projetado para ser pequeno e portátil o suficiente para que você não precise de uma série de caixas adicionais para aproveitá-lo ao máximo ou precise se preocupar com onde armazená-lo quando não estiver em uso, algo que nem sempre ser dito para a competição .

Medindo um minúsculo 192,1 mm x 194,19 mm x 48,31 mm de tamanho e pesando menos de apenas 900 gramas, o novo projetor é alimentado por Android TV 10.

Os usuários, depois de fazerem login em sua conta do Google, poderão transmitir conteúdo diretamente de seu telefone Android ou executar serviços de streaming nativamente, como Netflix, Amazon Prime, Disney e até mesmo Apple TV diretamente através do projetor, sem ter que se preocupar com conversores adicionais caixas graças ao Wi-Fi integrado incluído no dispositivo.

O projetor ainda vem com dois alto-falantes Harman / Kardon de 3W integrados ou a capacidade de se conectar a um alto-falante Bluetooth se você quiser um palco de som maior. Outras conexões incluem uma porta de fone de ouvido, conexões HDMI e USB, embora o projetor não inclua uma conexão Ethernet para quem procura uma experiência com fio.

Projetado para ser usado em casa, o projetor Elfin Smart LED também apresenta a tecnologia Auto Keystone Correction e Auto Focus da empresa.

É o mesmo sistema encontrado nos projetores 4K maiores e mais capazes da empresa, como o projetor Horizon 4K, e garante de forma rápida e fácil que a imagem tenha uma boa aparência, certificando-se de que está em foco e, o mais interessante, encontre um tamanho de tela ideal para evitar obstáculos. sua parede, como interruptores de luz ou porta-retratos - algo que pode ser anulado se você realmente quiser - é muito inteligente.

Isso significa que, segundos depois de ligar o projetor, você pode começar a trabalhar e assistir aos seus programas favoritos, em vez de passar os primeiros 10 minutos tentando ver se acertou o foco.

Minha opinião do fundador e CEO Stuart Miles

Estamos testando o novo projetor antes do anúncio e estamos impressionados com o desempenho. Embora este não seja um projetor 4K que canta e dança, que você pode optar por usar para uma sala de cinema dedicada - seria bom ter um desses - é perfeito para fazer uma noite de cinema em seu quarto, jardim (se for escuro) ou sala de estar quando você quiser algo mais emocionante do que apenas a sua TV.

Existem limitações, compreensíveis pelo preço, mas aqui parece ser a distância que você precisa entre ele e a parede, principalmente se você realmente quer sentir que está indo ao cinema.

Com uma resolução FHD de 800 ANSI lumens com desempenho de até um tamanho de tela de 200 polegadas, isso deve criar uma imagem grande o suficiente para a maioria, embora você precise de alguma distância entre você e a parede para chegar a esses tamanhos. Para obter uma tela de 120 polegadas, você precisará de uma distância de 3,2 m entre ela e a parede, por exemplo.

