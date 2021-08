Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A ViacomCBS não apenas anunciou que está lançando Paramount + no Reino Unido e na Europa por meio de uma parceria com a Sky, mas também revelou um grande acordo com Trey Parker e Matt Stone.

O estúdio está se unindo aos criadores de South Park para produzir 14 filmes para a Paramount +. As duas primeiras parcelas estrearão ainda este ano. Tenha em mente que já se passaram duas décadas desde o lançamento de Bigger, Longer e Uncut, e Parker e Stone não fazem um filme desde 2004, Team America: World Police.

Stone disse à Bloomberg que eles planejam expandir o Universo de South Park por meio desses novos filmes. Eles até planejam introduzir novos personagens e conceitos em seus filmes direto para streaming para a Paramount +.

De acordo com a Bloomberg, o acordo da dupla com a ViacomCBS vale mais de US $ 900 milhões em seis anos. Mas não se esqueça, a WarnerMedia, subsidiária da AT&T, gastou US $ 500 milhões em 2019 para garantir os direitos de cantar do programa South Park para a HBO Max. A Viacom licenciou e, embora o acordo ainda seja bom, parece que o estúdio vai tentar trazer a série para a Paramount +.

Chris McCarthy, da ViacomCBS, até sugeriu isso em um comunicado à imprensa anunciando o acordo com Parker e Stone:

"Matt e Trey são criativos de classe mundial que usam brilhantemente seu humor ultrajante para espetar os absurdos de nossa cultura e estamos ansiosos para expandir e aprofundar nosso longo relacionamento com eles para ajudar a alimentar Paramount + e Comedy Central. Conteúdo de destaque de franquia como South Park e desenvolver novos IP com tremendo talento, como Matt e Trey, está no centro de nossa estratégia para continuar a crescer a Paramount +. "

Paramount + é uma nova marca do CBS All Access, um serviço de assinatura de TV ao vivo que a CBS lançou em 2014. Ele oferece propriedades da rede ViacomCBS combinada, incluindo Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central. Para mais informações sobre Paramount +, consulte nosso guia:

squirrel_widget_4261447