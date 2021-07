Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Universal Pictures está desenvolvendo uma trilogia totalmente nova de filmes para expandir O Universo Exorcista.

O primeiro filme da nova trilogia verá o ator indicado ao Oscar, Leslie Odom Jr., estrela como o pai de uma criança possuída. Desesperado por ajuda, ele aparentemente recorre a Chris MacNeil, o personagem de Ellen Burstyn do filme original, O Exorcista. Esta próxima entrada em O Universo Exorcista não está prevista para ser lançada até o final de 2023, mas a Universal Pictures já concordou em gastar US $ 400 milhões nela, bem como em mais dois filmes para completar uma nova trilogia.

Então, é hora de revisitar a franquia clássica antes da estreia dos novos filmes. Vamos admitir, a maioria dos filmes luta para viver de acordo com o original, mas existem algumas joias. Aqui está a ordem para assisti-los. Já está na data de lançamento, já que alguns dos episódios ignoram a sequência e tentam ser sequências diretas. Por exemplo, O Exorcista III ignora O Exorcista II. E o programa de TV ignora tudo na franquia, exceto o filme original, O Exorcista.

Tecnicamente, você poderia criar uma ordem de exibição cronológica fora da franquia, dado que existem dois filmes anteriores - Dominion: Prequel to the Exorcist e Exorcist: The Beginning - mas eles são tecnicamente o mesmo filme (mesmo elenco, scripts semelhantes, é estranho ) Eles também não são muito bons, então parecia errado ter você reiniciando seu filme Exorcista com talvez os dois piores filmes do universo.

Aqui estão todos os filmes do Exorcista e o programa de TV em ordem de data de lançamento. Para aqueles de vocês que desejam observar uma ordem cronológica, não importa o quão forçado possa parecer, temos uma versão com marcadores de um na parte inferior, junto com uma versão sem spoiler da ordem de data de lançamento. (Preferimos a ordem da data de lançamento.) Incluímos também uma versão sem spoiler do pedido da "Trilogia da Fé" de William Peter Blatty. Também está listado no final deste guia do relógio.

NOTA: PODE HAVER SPOILERS ABAIXO.

O Exorcista dá início à ordem de visualização de Pocket-lint, pois foi o filme que deu início a tudo e talvez seja o melhor até hoje. Segue-se Chris MacNeil (Ellen Burstyn), uma atriz que está trabalhando em um filme em Washington, e sua filha Regan (Linda Blair). Depois de um pequeno prelúdio, Regan começa a mostrar sinais de estar possuída por um demônio. Sua mãe esgota todas as opções médicas até que um padre local manda chamar o Exorcista, Padre Merrin (Max Von Sydow).

O filme é baseado em um romance de William Peter Blatty, que também escreveu o roteiro do filme. Foi dirigido por William Friedkin.

O Exorcista II se concentra em Philip Lamont. Ele é um padre lutando com sua fé após um exorcismo fracassado que viu uma garota possuída morrer.

Após esse exorcismo, Lamont é encarregado pelo Vaticano de investigar a morte do Padre Merrin, do primeiro filme, quatro anos antes. Isso significa que Lamont pode visitar um Regan aparentemente normal na cidade de Nova York. É importante notar que este filme foi uma tremenda decepção da crítica, possivelmente porque não apresentou grande parte da equipe criativa por trás do primeiro filme. Por exemplo, foi dirigido por John Boorman e escrito por William Goodhart.

A Nona Configuração marca a estreia na direção de William Peter Blatty, que escreveu o roteiro do filme original, bem como o romance da história de origem que inspirou todo o Universo Exorcista. A Nona Configuração em si não tem uma conexão direta com o primeiro filme Exorcista, mas faz parte do que agora é conhecido como "Trilogia da Fé de Blatty" - com O Exorcista e O Exorcista III servindo como os outros dois filmes da trilogia de Blatty.

O filme mostra o Coronel Hudson Kane (Stacy Keach) chegando a um hospital psiquiátrico para militares traumatizados. Kane imediatamente fica fascinado com um paciente chamado Capitão Billy Cutshaw (Scott Wilson), que estava programado para ir à lua, mas teve um colapso mental na plataforma de lançamento.

Blatty originalmente apresentou o filme aos estúdios como uma sequência de O Exorcista e disse em entrevistas que Cutshaw, o astronauta que sofreu um colapso mental neste filme, deveria ser o mesmo astronauta que Regan diz “você vai morrer lá ”para no primeiro filme Exorcista.

O Exorcista III foi escrito e dirigido por William Peter Blatty - novamente, que escreveu o roteiro do filme original, bem como o romance da história de origem. É a terceira parcela da "Trilogia da Fé de Blatty". Este filme foi originalmente concebido em 1983 por Blatty com a ajuda do diretor de O Exorcista, William Friedkin. Quando Friedkin deixou o projeto, Blatty o transformou em um romance best-seller, chamado Legion, antes de concordar em dirigir a adaptação para Hollywood.

O Exorcista III segue o tenente William F. Kinderman (George C. Scott). Ele é o mesmo personagem que investigou as mortes no filme original, O Exorcista. Ele agora está investigando um novo conjunto de assassinatos, todos com as marcas de um assassino em série, conhecido como Gemini Killer, que foi capturado e condenado à morte 15 anos antes - exatamente na mesma época em que Regan foi possuída no primeiro filme. Jason Miller repete seu papel como Padre Ted Karras neste filme.

Os próximos dois filmes em nossa lista são duas versões diferentes do mesmo filme.

Este filme segue um padre Merrin mais jovem, retratado por Stellan Skarsgard, lutando com sua fé enquanto trabalhava em uma escavação arqueológica na África. O outro filme, Dominion, foi rodado primeiro - com direção de Paul Schrader. Mas os executivos da produtora Morgan Creek viram a versão final do Dominion e temeram que ele explodisse e ordenaram extensas refilmagens. Renny Harlin foi encarregado de dirigir as refilmagens e montar uma versão diferente do filme.

Exorcist: The Beginning acabou recebendo críticas absolutamente horríveis, no entanto, o que levou a versão original de Schrader a ser lançada no ano seguinte.

Como Exorcist: The Beginning, este filme segue o Padre Merrin, novamente interpretado por Stellan Skarsgard. Ele está lutando com o demônio conhecido como Pazuzu depois de descobrir uma câmara de sacrifício sob uma igreja enterrada na África. É importante notar que este segundo filme difere de O Exorcista: O Começo por mudar quem eventualmente é possuído no final do filme, e foca mais no trauma do Padre Merrin na Segunda Guerra Mundial.

William Peter Blatty preferia muito esta versão. ele se referiu a Exorcist: The Beginning como um dos momentos mais humilhantes de sua carreira, embora ele não estivesse realmente envolvido com isso.

A Fox produziu uma série de TV Exorcista que durou duas temporadas. O programa trata de dois padres, o padre Tomas Ortega (Alfonso Herrera) e o padre Marcus Keane (Ben Daniels), enquanto investigam casos de possessão demoníaca. A série eventualmente inclui o demônio Pazuzu - visto em outros lugares nos filmes Exorcista - e apresenta os personagens Chris (Sharon Gless) e Regan MacNeil (Geena Davis) do primeiro filme, embora sejam interpretados por atrizes diferentes.

OK, então aqui está uma versão resumida do guia acima, mas sem spoilers. É uma ordem de visualização que lista quando os filmes de O Exorcista chegaram aos cinemas e quando o programa estreou, desde a primeira entrada até o mais recente.

O Exorcista (1973 - filme)

O Exorcista II: O Herege (1977 - filme)

A Nona Configuração (1980 - filme)

O Exorcista III (1990 - filme)

Exorcista: O Começo (2004 - filme)

Domínio: Prequela do Exorcista (2005 - filme)

O Exorcista (2016 a 2017 - programa de TV)

Explicamos no início por que é difícil colocar O Universo Exorcista em ordem cronológica, mas isso pode ser feito. Ainda não é a melhor maneira de assistir.

Exorcista: O Começo (2004 - filme) *

Domínio: Prequela do Exorcista (2005 - filme) *

O Exorcista (1973 - filme)

A nona configuração (1980 - filme) **

O Exorcista II (1977 - filme)

O Exorcista III (1990 - filme)

O Exorcista (2016 a 2017 - programa de TV)

Coisas a serem observadas:

1. *: Exorcista: O começo é o resultado de refilmagens de Dominion: Prequel ao Exorcist. Ambos os filmes apresentam muitos dos mesmos atores e cenas, então você pode não querer assistir os dois. Pelo que vale a pena ... Dominion: Prequel to the Exorcist é melhor revisado, mas nenhum foi particularmente bem recebido.

2. **: A Nona Configuração é definida durante o final da Guerra do Vietnã, portanto, ela vem antes de O Exorcista II, que se passa em 1977.

O primeiro filme Exorcista é baseado em um romance de William Peter Blatty, que também escreveu o roteiro do filme. Mas a Nona Configuração marca a estreia de Blatty na direção. Ele apresentou o filme aos estúdios como uma sequência de O Exorcista. Blatty também escreveu e dirigiu The Exorcist III, tornando-o a terceira parcela do que agora é conhecido como "Trilogia da Fé de Blatty". O terceiro filme foi originalmente concebido em 1983 por Blatty e é baseado em seu romance best-seller, Legion.

O Exorcista (1973 - filme)

A Nona Configuração (1980 - filme)

O Exorcista III (1990 - filme)

