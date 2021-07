Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Purge Universe é uma das franquias de filmes de terror de maior sucesso de todos os tempos.

O filme original, The Purge, que estreou em 2013, arrecadou US $ 90 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos com um orçamento de apenas US $ 3 milhões. Isso foi bom o suficiente para gerar um universo que consiste em três sequências, uma prequela e até mesmo uma série de TV. A partir de agora, a franquia inteira rendeu mais de US $ 6,2 bilhões em todo o mundo.

A sinopse por trás de The Purge Universe gira em torno de uma versão alternativa dos EUA - onde uma vez por ano, por um dia apenas, todos os crimes são legalizados. Talvez para tornar a situação ainda mais assustadora, a maioria dos purgers (também conhecidos como as pessoas que matam nesta realidade distópica) usam máscaras grotescas enquanto cometem seus atos de violência. Os filmes também tendem a se concentrar em um grupo de personagens que estão se preparando e tentando sobreviver ao período de expurgo de 24 horas.

Ao longo de cinco filmes e uma série de TV, você aprende muito mais sobre a origem do expurgo, incluindo quem o iniciou e por quê.

O quinto filme da franquia, The Forever Purge, acaba de ser lançado. Então, é o momento perfeito para descobrir como assistir a todos os filmes na ordem de como os eventos acontecem. Aqui, então, está uma ordem cronológica para o Universo da Purificação. Se você preferir assistir pela data de lançamento, incluímos esse pedido na parte inferior.

NOTA: PODE HAVER SPOILERS ABAIXO.

O primeiro filme na ordem de exibição da Pocket-lint é na verdade a quarta entrada da franquia. O primeiro expurgo mostra os eventos, você adivinhou, o primeiro expurgo. O filme revela que um novo partido político, conhecido como New Founding Fathers of America, surgiu e conquistou a presidência dos Estados Unidos.

O filme segue o primeiro expurgo experimental em 2017. é limitado a Staten Island, em Nova York. É ideia da socióloga Dra. May Updale (Marisa Tomei), que promete que ajudará a salvar o país, pois é a única forma de as pessoas manifestarem a raiva reprimida. A história se concentra em um chefão do tráfico chamado Dmitri (Ylan Noel), bem como em seu irmão e irmã Isaiah (Joivan Wade) e Nya Charm (Lex Scott Davis), enquanto tentam sobreviver.

Mas o governo torna as coisas difíceis para eles, pois envia pessoas para instigar a violência e o assassinato durante o primeiro expurgo.

O primeiro filme de purga realmente acontece no ano de 2022 e segue os eventos da sexta purga. A história gira em torno de James Sandin de Ethan Hawke, um designer de sistema de segurança que fez uma carreira lucrativa trabalhando com casas à prova de expurgo. Seguimos a família de Sandin enquanto eles trancam sua própria casa e esperam o fim do expurgo. Mas as coisas pioraram quando o filho de Sandin, Charlie (Max Burkholder), deixa um homem ferido entrar em casa.

The Purge: Anarchy começa um ano depois do primeiro filme, The Purge, e vê o início de uma resistência tomando forma contra o expurgo anual.

Ele abre com manifestantes anti-expurgo, que incluem Dwayne (Edwin Hodge), o estranho que foi deixado na casa de Sandin no primeiro filme. Ele sequestra o sistema de transmissão do governo para denunciar o expurgo. O filme segue Eva Sanchez (Carmen Ejoga) e sua filha de 17 anos, Cali (Zoe Soul), enquanto elas tentam sobreviver ao expurgo com a ajuda de Leo Barnes (Frank Grillo), um sargento da polícia de Los Angeles que está decidido a vingue-se do expurgo.

A série de TV Purge foi exibida por duas temporadas na USA Network. Cada temporada cobre um expurgo diferente.

A primeira temporada se passa no que seria 2027 em The Purge Universe e segue diferentes personagens de uma pequena cidade tentando sobreviver à noite. A segunda temporada segue um novo conjunto de personagens e inova ao mostrar como os eventos se desenrolam no dia seguinte ao expurgo anual. Não há um tempo concreto para a segunda temporada, mas ela acontece entre a primeira temporada e o próximo filme de nossa ordem, The Purge: Election Year.

Um bônus para aqueles que conseguem passar por todo o show: você pode pegar Ethan Hawke reprisando seu papel durante um flashback no episódio final da segunda temporada.

O ano eleitoral ocorre em 2040 e vê os eventos do 25º expurgo. O filme mostra que o partido político que deu início ao Expurgo, os Novos Pais Fundadores da América, começou a perder o controle do poder. Quando uma candidata anti-expurgo, Charlene Roan (Elizabeth Mitchell), parece prestes a ganhar a presidência, os Novos Pais Fundadores revogam a imunidade de que as figuras políticas gozam durante o expurgo anual e planejam matar Roan.

Felizmente, o chefe de segurança de Roan é Leo Barnes de Frank Grillo, que repete seu papel em The Purge Anarchy. Edwin Hodge também repete seu papel dos dois primeiros filmes e agora lidera uma resistência ao expurgo underground.

O filme mais recente é também o último da franquia, cronologicamente. O filme é estrelado por Ana De La Reguera, Tenoch Huerta e Josh Lucas.

O Forever Purge começa oito anos após os eventos do ano eleitoral. Também já se passaram oito anos desde que Charlene Roan se tornou presidente, mas os Novos Pais Fundadores venceram a eleição mais recente e reinstituíram o expurgo anual. Mas quando dizem que o expurgo acabou este ano, os expurgadores não param.

