Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A CNN, uma rede de notícias a cabo popular nos Estados Unidos, está lançando um serviço de streaming pago chamado CNN +.

Muitos detalhes estavam faltando no anúncio inicial da CNN, incluindo qualquer menção de quanto custará o serviço, então o Pocket-lint planeja atualizar este guia ao longo do tempo com o mais recente conforme formos aprendendo. Por enquanto, no entanto, aqui está tudo o que se sabe até agora sobre a CNN + (também chamada de CNN Plus).

Em um comunicado à imprensa , a CNN anunciou seu próximo serviço de streaming, CNN +, e disse que será projetado para complementar "as principais redes lineares e plataformas digitais da CNN para servir os superfãs da CNN, os viciados em notícias e os fãs de programação de não ficção de qualidade". A CNN também descreveu a CNN + como um "serviço autônomo direto ao consumidor" que será "separado e distinto da CNN, CNN International, HLN e dos canais de TV lineares CNN en Espanol".

CNN + será lançado em algum momento no primeiro trimestre de 2022.

CNN ainda não anunciou informações de preços para CNN +.

De acordo com a Variety , a empresa ainda está explorando quanto custará, mas, aparentemente, não haverá uma camada do serviço com suporte de anúncios no lançamento.

O serviço de streaming da CNN será lançado apenas nos EUA.

A CNN disse que a CNN + apresentará os seguintes tipos de conteúdo para assistir no lançamento ...

Isso incluirá:

Uma biblioteca "profunda" de programação longa e não-ficcional Temporadas anteriores de séries e filmes originais da CNN, como Anthony Bourdain: Parts Unknown e Stanley Tucci: Searching for Italy Novas séries e filmes originais desenvolvidos para CNN + A CNN irá revelá-los no final de 2021

Isso incluirá:

Oito a 12 horas de programação diária ao vivo "Mergulhos tópicos profundos e conteúdo de estilo de vida" de talentos proeminentes da CNN Você também pode esperar "vários rostos novos", disse a CNN

Haverá um componente de "comunidade" para os assinantes se conectarem diretamente com âncoras e especialistas em "conversas em tempo real", disse a CNN.

A CNN planeja continuar a ter um único aplicativo: o aplicativo móvel CNN . Então, é aí que os assinantes da CNN + terão acesso à programação da CNN +, enquanto os assinantes da TV paga podem ter sua experiência de TVE lá também. (Os assinantes de TV paga também podem se inscrever no CNN + para acessar a programação completa do CNN + em um só lugar.)

Se você não se inscrever, o aplicativo da CNN (e CNN.com) permanecerá um recurso separado e gratuito para as pessoas obterem suas notícias. Você simplesmente não pode assistir ao conteúdo da CNN +.

A CNN disse que detalhes adicionais serão divulgados antes do lançamento. Para obter mais informações, visite cnnplus.com .