Data de lançamento da terceira temporada de sucessão, como assistir e se atualizar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a cortina se fechou na 2ª temporada da Sucessão - ah, aquele final - os observadores ávidos aguardavam ansiosamente a 3ª temporada. Felizmente, após um atraso devido às circunstâncias globais, essa espera está quase no fim, com a 3ª temporada da Sucessão chegando no final de 2021.

Não se preocupe, sem spoilers aqui, apenas todas as informações de como, onde e quando assistir a 3ª temporada de sucessão ...

O trailer oficial foi lançado em 6 de julho - você pode assisti-lo abaixo - apenas indo tão longe para dizer este outono (isso é outono, leitores do Reino Unido).

Ainda não há uma data específica, mas não pode ser antes do final de setembro, com um boato de "Q4" apontando para uma maior probabilidade de uma data de transmissão em outubro.

Succession, sendo um programa de rede original da HBO, será exibido na HBO Max para o público americano. Isso é $ 14,99 por mês sem anúncios (ou $ 9,99 por mês com anúncios).

No momento, entretanto, o HBO Max não está disponível em outros territórios fora dos EUA. No entanto, como ocorreu no passado, esperaríamos negócios com outros editores e redes.

No Reino Unido, é mais provável que seja a Sky, com Now também hospedando a série para transmitir sob demanda - que também pode ser acessada de outras fontes fora da Sky, como a BT TV ou, na verdade, através de vários decodificadores e dispositivos de streaming .

Cada uma das duas primeiras temporadas teve 10 episódios cada, então anteciparíamos a 3ª temporada de Sucessão para seguir o mesmo formato com outros 10 episódios. Isso deve elevar o número total para 30 - e há muito que pode acontecer nesse período de tempo.

Bem, dissemos sem spoilers. Tudo o que temos para continuar agora é aquele trailer, postado acima, que apresenta todos os nossos personagens favoritos em vários estágios de colapso, junto com conversas familiares sobre quem, de fato, será o sucessor de Waystar Royco. Provavelmente ninguém se Logan Roy conseguir o que quer. Pobre Shiv, hein?

A 1ª temporada de sucessão está disponível em Blu-ray se você quiser o formato de disco da mais alta qualidade. A 2ª temporada nunca chegou a um lançamento em disco 4K, no entanto, e foi apenas empacotada como um pacote de DVD da 1ª e 2ª temporada .

Cada vez mais, é claro, não possuir mídia física e, em vez disso, transmitir seus programas favoritos é parte integrante da experiência de visualização. Não é diferente para Sucessão, que está disponível em uma infinidade de lugares para fins de atualização.

Se você é um cliente do Now com um pacote de Assinatura de Entretenimento, as temporadas 1 e 2 estão disponíveis para assistir sem nenhum custo adicional fora de sua assinatura existente (isso é £ 9,99 por mês, um adicional de £ 5 por mês para aumentar a qualidade para Full HD (1080p) - não há opção de assistir em 4K).

Se você quiser assistir episódios específicos em outro lugar, Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube e Google Play TV & Movies oferecem pagamento por download, o que significa que 4K é possível. No entanto, por cerca de £ 1,89 / $ 1,99 por episódio, uma assinatura de streaming seria uma maneira mais acessível de aproveitar as temporadas anteriores - embora em resolução mais baixa.

Isso ainda não é respondido. Mas dada a magnitude das duas primeiras temporadas e a forte base de fãs, se o número de telespectadores da 3ª temporada for alto o suficiente, então esperamos que a 4ª temporada de Sucessão esteja nos cartões.

Mas não vamos nos precipitar ainda, pois ainda há mais 10 episódios de turbulência e comédia para passar no final de 2021 ...