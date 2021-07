Peacock fará streaming de novos filmes da Universal e da DreamWorks a partir de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Peacock acabou de se tornar uma opção de serviço de streaming de vídeo mais atraente nos Estados Unidos, graças a um novo acordo fechado com a Universal.

A partir de 2022, os lançamentos nos cinemas da Universal chegarão ao Peacock como exclusivos em até quatro meses após o lançamento nos cinemas. O acordo de vários anos inclui títulos da Universal, bem como títulos da DreamWorks, Illumination e Focus Films. Como parte do acordo, os novos lançamentos não irão apenas para o Peacock primeiro, mas também para os últimos quatro meses da janela tradicional de pagamento um de 18 meses. Pay-one refere-se aos primeiros direitos de transmissão após o lançamento inicial.

Durante o período de 10 meses entre essas duas janelas, os títulos estarão disponíveis em outros serviços de streaming de vídeo, permitindo "várias audiências em uma variedade de serviços de streaming para experimentar o filme premiado e aclamado pela crítica da Universal", anunciaram as empresas no dia 6 Junho de 2021.

Finalmente, sob o acordo Peacock-Universal anunciado na quinta-feira, a Universal também produzirá lançamentos exclusivos para Peacock. Mas o aspecto mais empolgante do acordo é que alguns dos lançamentos mais esperados de 2022 chegarão primeiro a Peakcock, como Jurassic World: Dominion e Minions: The Rise of Gru.

Para ver como o Peacock se compara a outros serviços de streaming de vídeo disponíveis nos EUA, consulte nosso guia detalhado.