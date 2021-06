Obtenha até 25% de desconto nas TVs JVC Fire no Amazon Prime Day - mas corra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As TVs 4K HDR Fire da JVC têm descontos decentes para o Prime Day no Reino Unido. As TVs são semelhantes a qualquer outra TV 4K, mas apresentam a própria interface Fire TV da Amazon.

32 polegadas - agora £ 199, era £ 249 uma economia de 20 por cento.

43 polegadas - agora £ 329, foi £ 379 uma economia de 13 por cento.

50 polegadas - agora em £ 369, foi £ 449 uma economia de 18 por cento.

55 polegadas - agora em £ 399, significava £ 499, uma economia de 20 por cento.

65 polegadas - agora em £ 499, foi £ 649 uma economia de 23 por cento.

Também há algumas economias nos modelos Full HD - não que recomendamos isso em vez das opções 4K. Essas ainda são TVs totalmente inteligentes, mas não oferecem a mesma alta resolução de tela.

40 polegadas - agora em £ 249, foi £ 329, uma economia de 25 por cento.

43 polegadas - agora £ 275, foi £ 349 uma economia de 21 por cento.

Abaixo estão links rápidos diretos para as páginas de negócios dos principais varejistas, apenas no caso de você estar procurando algo que não abordamos.

Escrito por Dan Grabham.