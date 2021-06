Pegue tudo de Game of Thrones com uma ótima oferta no Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pode ser um pouco desde o fim de Game of Thrones, mas se você ainda nunca assistiu a série de fantasia épica, você provavelmente notou que seus conjuntos de caixas podem ser caros.

Felizmente, porém, há um ótimo desconto no Amazon Prime Day em toda a série de Game of Thrones que pode render a você toda a série por um preço menor do que o normal.

Para a experiência de visualização perfeita, você pode comprar a versão 4K Blu-ray do box, que caiu de £ 200 para apenas £ 135,99 na Amazon UK, enquanto nos EUA você pode comprá-la por $ 153,99 contra $ 254,99 .

Se você não tem uma TV 4K ou não gosta desse preço reconhecidamente alto, você pode optar pela versão normal em Blu-ray da série, que ainda parece nítida. No Reino Unido, caiu de £ 79,99 para £ 67,99 , enquanto nos Estados Unidos caiu de $ 204,99 .

Finalmente, a versão em DVD padrão da série também tem um bom desconto, caindo de £ 74,99 para £ 54,39 no Reino Unido, e de US $ 169,99 para US $ 116,52 nos Estados Unidos.

Claro, você pode já ter visto o programa e querer mais ação ou estar esperando para assisti-lo até terminar os livros de fontes - nesse caso, temos boas notícias também. O box-set completo de todos os livros até agora lançados nas Crônicas de Gelo e Fogo também tem desconto para o Prime Day.

No Reino Unido, ele caiu para £ 24,50 , enquanto nos EUA você pode adquiri-lo por apenas $ 26,93 , tornando os livros uma maneira muito eficiente de explorar Westeros.

Escrito por Max Freeman-Mills.