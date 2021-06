Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de streaming de vídeo Paramount + apresentará um plano com suporte de anúncios em 7 de junho de 2021, que custa a metade do preço de seu plano premium.

Custando US $ 5 por mês, o plano chamado "Essencial" oferecerá anúncios e menos conteúdo. O plano premium de US $ 10 oferece cobertura de notícias locais e nacionais via CBSN e CBS ao vivo, mas o plano Essential só oferecerá notícias nacionais via CBSN. O plano premium de $ 10 também tem mais cobertura para esportes, além de suporte para downloads offline. Mas ambos os planos têm "dezenas de milhares de episódios de TV e filmes", incluindo os originais.

Lembre-se de que os assinantes do nível premium de US $ 10 veem alguns anúncios, mas eles estão limitados à programação de TV ao vivo e a algumas séries. Falando em TV ao vivo, o plano Essential de $ 5 não fornecerá acesso ao seu canal local ao vivo da CBS. Se você está ficando confuso, não o culpamos. Felizmente, a Paramount + detalha todos os incômodos e diferenças de seus planos nesta página de perguntas frequentes.

Mais uma coisa a ser observada: a camada de $ 5 foi projetada para substituir uma camada de $ 6 mais antiga que foi mantida quando a ViacomCBS renomeou o CBS All Access para Paramount + na primavera passada . Ele deu o pontapé inicial com o plano premium de $ 10 por mês e tinha um plano comercial limitado de $ 6 por mês.

Se você está atualmente no plano de $ 6, pode continuar a usá-lo se quiser. Mas, se você mudar para o novo plano Essential de $ 5, não poderá voltar atrás.

Escrito por Maggie Tillman.