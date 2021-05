Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - WarnerMedia e AT & T já disse HBO Max estará disponível a um preço mais barato a partir deste verão. Agora, é revelado o quanto mais barato.

Você só terá o preço reduzido se assinar um plano com suporte de anúncios que será lançado em junho. A HBO Max anunciou durante uma apresentação da WarnerMedia na quarta-feira que o anúncio custará US $ 9,99 por mês. Lembre-se de que seu plano sem anúncios é de US $ 14,99 por mês desde o lançamento do serviço.

O próximo plano sem anúncios da HBO Max é, é claro, projetado para encorajar o crescimento de assinantes para o serviço de streaming. HBO e HBO Max encerraram 2020 com um total de 41 milhões de assinantes. Para referência, Disney + tinha mais de 103 milhões de usuários em abril de 2021. Portanto, certamente há espaço para o crescimento da HBO Max.

A HBO prometeu que seu plano de publicidade não oferecerá comerciais em todos os programas ou filmes. Os programas originais da HBO não vão pegá-los, por exemplo, então os assinantes não serão interrompidos ao assistir Os Sopranos ou Game of Thrones. Além de oferecer anúncios e ter um preço mais barato, a nova camada será visivelmente diferente da mais premium por não oferecer lançamentos no mesmo dia para filmes como The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Isso significa que os filmes com estreia nos cinemas também estarão disponíveis na HBO Max no mesmo dia da estreia - mas apenas para assinantes do plano de US $ 14,99.

Dito isso, suspeitamos que a oferta mais barata da HBO Max ainda será atraente para os usuários nos Estados Unidos. Deve pelo menos ajudá-lo a competir melhor com empresas como Disney + e Netflix, que começam em US $ 7,99 e US $ 8,99 por mês, respectivamente. Mesmo Paramount + e Hulu custam muito menos em comparação.

