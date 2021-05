Melhor pedido de filme de Tom Clancy: como assistir a Ryanverse

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Marvel delineou seus planos para o MCU , muitas franquias ficaram envergonhadas. Nada é tão consistentemente executado e os vários filmes e programas de TV que surgiram com os personagens de Tom Clancy são um exemplo perfeito disso.

Isso significa, infelizmente, que não importa como você se aproxime do Ryanverse - como os filmes de Jack Ryan são chamados - ou do universo expandido de Tom Clancy, você vai pular muito.

Vale a pena dizer, no entanto, que não há enchimentos aqui: todos eles se erguem por conta própria, mas há apenas uma abordagem lógica para observá-los:

A ordem de liberação tem alguns méritos, pois você pode apenas assistir e curtir o passeio.

The Hunt for Red October é o melhor ponto de partida para a série. Ambientado na Guerra Fria - novembro de 1984 - conta a história do desaparecimento do Outubro Vermelho. Embora a CIA não saiba realmente o que está acontecendo, Jack Ryan (Alec Baldwin) acha que descobriu e o analista se encontra na linha de frente. É importante ressaltar que The Hunt for Red October apresenta-nos o almirante James Greer (James Earl Jones), um personagem central no Ryanverse. É um grande thriller, mas Marko Ramius de Sean Connery com seu sotaque russo-escocês rouba a cena.

Há uma mudança no personagem principal de Harrison Ford no papel de Jack Ryan em Patriot Games, mas é muito mais uma sequência de Outubro Vermelho, com James Earl Jones ainda interpretando Greer. A Patriot Games volta sua atenção para o terrorismo internacional - com o IRA no centro das atenções. Jack Ryan é tecnicamente um analista aposentado da CIA da Patriot Games, mas logo é atraído de volta.

Clear and Present Danger vem logo após a Patriot Games, mantendo Harrison Ford e James Earl Jones em seus papéis como Ryan e Greer, ao mesmo tempo que tem o mesmo diretor e produtor - então uma verdadeira sequência. A história tece seu caminho em torno da guerra às drogas, nos apresenta a John Clark (Willem Defoe) e Domingo Chavez (Raymond Cruz), ambos personagens significativos nos romances de Clancy. Ele também vê Jack Ryan como Diretor Adjunto (Inteligência) da CIA (em exercício). Um dos rivais de Ryan dentro da CIA no filme é Bob Ritter (Henry Czerny) - lembre-se do nome, porque ele aparece novamente mais tarde.

Sum of All Fears conta a história de uma conspiração para usar uma bomba nuclear perdida em um ato de terror, enquanto aumenta as tensões entre os EUA e a Rússia. É um impasse ao estilo clássico da Guerra Fria, mas que se passou em 2002. É uma reinicialização para Jack Ryan também, com Ben Affleck assumindo o papel, de volta como um jovem analista da CIA - bastante rebaixado de Perigo Claro e Presente - e de volta os primeiros estágios de seu relacionamento com a futura esposa Cathy (Bridget Moynahan). John Clark está de volta fazendo o que Clark faz, mas agora é interpretado por Liev Schreiber.

Shadow Recruit é outra redefinição da história de Jack Ryan, apresentando Chris Pine ao papel principal - mas também não é baseado diretamente em um romance, ao contrário dos outros filmes da lista. É outra versão da história original de Jack Ryan, porque ele está de volta como um analista da CIA que se vê lançado no trabalho da linha de frente (pela terceira vez), e novamente desfrutando de um relacionamento florescente com Cathy, agora interpretada por Keira Knightley. Embora seja um trabalho novo, Colm Feore aparece em Shadow Recruit e Sum of All Fears, mas desempenhando papéis diferentes.

Sem Remorso é a história de origem de John Kelly / Clark, o personagem que apareceu em Clear and Present Danger e Sum of All Fears - mas agora interpretado por Michael B Jordan no lançamento de 2021 da Amazon. Sem Remorso traz de volta Bob Ritter (agora interpretado por Jamie Bell) e apresenta Karen Greer, sobrinha de James Greer, que não existe nos romances. Espera-se que esses papéis sejam reprisados em um filme do Rainbow Six.

A cena pós-crédito em Without Remorse mostra John Kelly / Clark conversando com Bob Ritter, dizendo que quer montar uma equipe multinacional de contraterrorismo chamada Rainbow. A descrição corresponde à do romance Rainbow Six de Tom Clancy e daria a chance de trazer de volta Domingo Chavez (de Clear and Present Danger), que é um líder de equipe no livro Rainbow Six. Rainbow Six foi a inspiração para os videogames de mesmo nome e poderia dar à Amazon uma ponte para sua série Jack Ryan, já que Ryan e Clark interagem muito nos livros.

Nos romances de Tom Clancy, Jack Ryan chega ao topo e se torna presidente. Acontece que, em 1997, Harrison Ford bancou o presidente do Força Aérea Um. É quase impossível separar seu personagem - James Marshall - dos filmes de Jack Ryan que vieram apenas alguns anos antes, então quase parece parte do pacote. Coloque-o depois de Clear and Present Danger para completar o festival Harrison Ford - é um grande thriller e vale a pena assistir.

A série de TV Jack Ryan da Amazon também é uma oferta rica e vale a pena assistir aos fãs de Clancy.

Jack Ryan (John Krasinski) está de volta como analista da CIA e tropeça em transferências bancárias suspeitas que o jogam de volta na linha de frente, novamente, o padrão que vemos em Outubro Vermelho, Soma de Todos os Medos e Recruta Sombria. Ele forma pares com James Greer (Wendell Pierce) e agora tem Abbie Cornish como sua futura esposa, Cathy. Personagens familiares, mas não há sobreposição com os filmes (além do arco da história do personagem) - é apenas uma ótima ação de Jack Ryan.

A segunda temporada vai direto da primeira, trazendo os personagens de volta em outra aventura, desta vez centrada na Venezuela, e uma trama que une todos. Apesar de não se encaixar nos filmes, as temporadas de Jack Ryan são um deleite visual e de áudio.

Jack Ryan foi um grande sucesso para a Amazon e a 3ª Temporada foi comissionada, mas foi adiada por causa da pandemia, acredita-se. Também foi dito que foi renovado para a 4ª temporada e espera-se que os personagens principais voltem à série. Há muito poucas notícias oficiais e atualmente nenhuma data de lançamento definida para as futuras séries.

A Divisão é um universo separado de Tom Clancy, que até agora foi explorado por meio de videogames. Existem, no entanto, duas peças de TV para conhecer.

The Division Agent Origins é um curta promocional no Amazon Video que é apenas uma única missão para resgatar alguns reféns e é principalmente uma cena de tiroteio.

Há também um filme de The Division em andamento, que foi assinado pela Netflix. Este filme será estrelado por Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, será dirigido por Rawson Marshall Thurber, com Ellen Shanman escalada para o roteiro. A trama segue as mesmas linhas do videogame sobre uma pandemia viral que se espalhou pelo dinheiro na Black Friday e as consequências que viram os agentes da Strategic Homeland Division serem ativados para trazer as coisas de volta ao controle.

Escrito por Chris Hall.