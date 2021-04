Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart teve que voltar para um de seus papéis mais icônicos em 2020, com o lançamento de Star Trek: Picard na CBS All Access (agora Paramount + ).

A série de TV vê um dos personagens mais populares do Universo de Jornada nas Estrelas - o capitão Jean Luc Picard de Stewart - forçado a voltar à ação depois que ele pediu demissão da Frota Estelar e passou uma década administrando a vinícola de sua família. A primeira temporada lidou com a destruição de Romulus e uma conspiração envolvendo humanos sintéticos, mas o enredo se desenrolou perfeitamente no final, o que significa que a segunda temporada irá para um espaço desconhecido.

Há também uma longa lista de velhos amigos e companheiros de viagem de Picard que voltaram para a primeira temporada e podem estar de volta para a segunda temporada. Na verdade, a maior notícia até agora sobre a segunda temporada inclui o retorno de um vilão poderoso no Universo Star Trek. Aqui está o que você precisa saber.

NOTA: PODE HAVER SPOILERS ABAIXO.

A primeira temporada de Star Trek: Picard lidou com dois eventos que, na verdade, eram remanescentes de diferentes filmes de Star Trek do passado: a morte de Data em Star Trek: Nemesis de 2002 (contra a qual Picard lutou ao longo da primeira temporada) e a destruição de Romulus em Star Trek de 2009 (que foi usado para apresentar os humanos sintéticos que ajudaram a prevenir o resgate de refugiados Romulanos e, por fim, preparou o cenário para Picard renunciar à Frota Estelar).

Os sintetizadores estão sujeitos a uma proibição e Picard é pressionado a ajudá-los por causa de dois gêmeos sintéticos que são parentes de seu velho amigo Data. Alerta de spoiler: tudo isso culmina em Picard encontrar a casa do criador original de Data e se tornar um sintético no final da primeira temporada para evitar sua própria morte. Isso nos leva a onde deixamos Picard pela última vez - decolando no navio La Sirena com uma nova tripulação improvisada, rumo a qualquer nova aventura que o aguarde.

Foi anunciado que o ser Q semelhante a Deus de John De Lancie fará uma aparição nesta segunda temporada de Picard.

Não sabemos muito mais sobre o retorno do personagem, mas o relacionamento de longa data de Q com Picard da série The Next Generation, incluindo seu papel em apresentar a humanidade ao Coletivo Borg, significa que Q pode ser crítico para o enredo desta temporada.

Talvez o maior aspecto da primeira temporada de Picard tenha sido acompanhar personagens antigos como William Riker de Jonathan Frakes e Deanna Troi de Marina Sirtis. A segunda temporada está se preparando para mais do mesmo - com o personagem de Whoopi Golberg, Guinan, pronto para retornar .

LeVar Burton confirmou que pelo menos teve discussões sobre reprisar seu papel como Geordi La Forge de The Next Generation. Não é oficial, mas seria emocionante para os fãs vê-lo novamente, já que ele foi um dos poucos personagens principais de The Next Generation que não foi apresentado na primeira temporada.

Brent Spiner estava inicialmente hesitante em retornar como Data para a primeira temporada de Picard porque ele pensou que sua idade poderia fazer o personagem sintético sem idade parecer estranho, mas ele o fez para algumas cenas selecionadas que apareceram na consciência de Picard. Como parte da primeira temporada, porém, ele também interpretou outro personagem, Altan Inigo Soong, filho do criador de Data, Noonian Soong, e irmão humano de Data. Stewart pareceu deixar escapar que Spiner retornará para a segunda temporada.

Terry Matalas vai substituir Michael Chabon como showrunner da segunda temporada de Picard. Chabon permanecerá como escritor e produtor, entretanto. Enquanto isso, Jonathan Frakes foi escolhido para dirigir dois episódios da próxima temporada. Não está claro se Frakes conseguirá repetir seu papel como William Riker. Aqui está uma análise do elenco confirmado para a segunda temporada de Star Trek: Picard:

Patrick Stewart como Jean Luc Picard

Alison Pill como Agnes Jurati

Isa Briones como Soji Asha

Evan Evagora como Elnor

Michelle Hurd como Raffi Musiker

Santiago Cabrera como Cristobal "Chris" Rios

Jeri Ryan como Sete de Nove

Orla Brady como Laris

Brent Spiner como Altan Inigo Soong

Whoopi Golberg como Guinan

John De Lancie como Q

LeVar Burton como Geordi Le Forge (não confirmado)

Ainda não há data de lançamento para a segunda temporada de Picard, embora saibamos que a série começou a ser filmada em fevereiro de 2021, após vários atrasos devido à pandemia. Isso deve posicionar a segunda temporada para uma data de lançamento final de 2021 ou início de 2022.

Não há trailer ainda para a segunda temporada de Picard, mas você pode conferir este vídeo da Paramount + - onde o retorno de John De Lancie como Q é revelado:

Escrito por Maggie Tillman.