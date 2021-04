O serviço de TV ao vivo do Hulu adiciona NFL RedZone antes da temporada de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Hulu e a NFL chegaram a um acordo que levará a NFL RedZone e a NFL Network ao serviço de assinatura de TV ao vivo do Hulu.

O Hulu + Live TV ganhará ambas as adições em 1º de agosto de 2021, bem a tempo para a temporada de 2021 da NFL. O negócio inclui não apenas jogos ao vivo, mas também programas como Good Morning Football, NFL GameDay Morning, NFL Total Access e NFL Now, bem como séries originais como A Football Life, NFL 360 e Americas Game. A rede NFL será incluída no pacote básico do Hulu + Live TV, enquanto a NFL RedZone será oferecida por um custo extra.

Lembre-se de que o Hulu não é o único serviço de streaming a oferecer conteúdo da NFL. Você também pode assistir à programação de esportes no YouTube TV , Sling e FuboTV. A NFL Network está incluída nas assinaturas básicas para todos esses serviços, mas o NFL RedZone é sempre um complemento adicional para os assinantes. Com a NFL RedZone, os assinantes assistem a todos os jogos nas tardes de domingo durante a temporada regular da NFL. É o melhor para os fãs de futebol.

O Hulu + Live TV custa a partir de $ 64,99 por mês nos EUA. É separado do Hulu, um serviço de streaming de US $ 5,99 por mês sem TV ao vivo. Se você usa o Hulu com a TV ao vivo como seu serviço de transmissão ao vivo padrão e adora a NFL, provavelmente ficará feliz por poder assistir a tudo no mesmo lugar.

Escrito por Maggie Tillman.