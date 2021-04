Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passaram quase 30 anos desde que Jurassic Park fez sua estreia, com o Jurassic Park original de Stephen Spielberg em 1993. Esse filme aterrorizou e encantou o público ao redor do mundo e pode-se argumentar que fez várias gerações de crianças quererem se tornar arqueólogos.

Claro, há também um novo conjunto de filmes que foram lançados agora, começando com Jurassic World de 2015. Nenhum dos filmes posteriores da série ainda não atingiu a qualidade do original, mas ainda assim são muito divertidos. A boa notícia é que o próximo filme - Jurassic World: Dominion, com lançamento previsto para 2022 - deve ver o retorno de grande parte do elenco de 1993, o que é extremamente emocionante e significa que provavelmente vale a pena revisitar a série inteira para que você esteja totalmente preparado .

NOTA: PODE HAVER SPOILERS ABAIXO. Vá para o final do nosso guia para obter a versão com lista de marcadores sem spoiler.

Baseado no romance de Michael Chrichton e dirigido por Stephen Spielberg, Jurassic Park foi lançado em 1993 e se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos até Titanic ocupar seu lugar. Ele vê o proprietário do Jurassic Park, John Hammond (interpretado por Richard Attenborough), forçado a recrutar uma equipe de cientistas e especialistas para avaliar seu novo parque temático e garantir que seja realmente seguro antes de ser oficialmente aberto ao público.

A equipe inclui os arqueólogos Dr. Alan Grant (interpretado por Sam Neill) e o Dr. Elliot Sattler (interpretado por Laura Dern) e o matemático Ian Malcolm (interpretado por Jeff Goldblum). Uma interessante teoria da internet que mencionaremos antes de prosseguirmos: lembra da criança que o Dr. Grant traumatizou com a história de como velociraptors a caçariam? Bem, talvez ele não tenha ficado tão traumatizado porque os teóricos do Jurássico acreditam que ele é o personagem do Mundo Jurássico de Chris Pratt já adulto.

A segunda entrada da série começa quatro anos após o primeiro filme e vê Spielberg retornar como o diretor.

Hammond perdeu o controle de sua empresa InGen, mas conseguiu manter em segredo a existência de uma segunda ilha, que foi usada para a reprodução dos dinossauros. Foi parte de um encobrimento que impediu o mundo inteiro de saber sobre os acontecimentos do primeiro filme. Após um acidente na segunda ilha, Hammond recruta Ian Malcolm (novamente interpretado por Jeff Goldblum) para visitá-la com um novo time. Embora Malcolm tenha seus próprios motivos para ir, eles mudaram rapidamente quando a nova liderança da InGen chega à ilha e começa a capturar dinossauros para um novo Parque Jurássico em San Diego.

Jurassic Park III traz Sam Neill de volta como Dr. Alan Grant. Ele tem estado ocupado pesquisando a inteligência dos Velociraptors, mas não conseguiu encontrar financiamento para seu novo projeto até que conheceu Paul e Amanda Kirby (interpretados por William H Macy e Tea Leoni). O casal promete financiar completamente a pesquisa de Grant se ele lhes der um passeio ariel pela Isla Sorna. Sem o conhecimento de Grant, os Kirbys querem pousar a fim de procurar seu filho, que desapareceu na ilha.

Jurassic World reviveu a franquia depois que ela permaneceu adormecida por 14 anos. Dirigido por Colin Trevorrow, Jurassic World revela que Simon Masrani, CEO da Masrani Global Corporation, comprou a InGen em 1997 para criar seu próprio parque temático, Jurassic World, que funcionou por quase 10 anos na estreia do filme.

O filme vê o que começa como um dia normal, com os irmãos Zach e Gray visitando o parque temático, onde sua tia, Claire Dearing (interpretada por Bryce Dallas Howard), está no comando. As coisas começam a ficar descontroladas quando a mais nova atração do parque, um híbrido geneticamente modificado conhecido como Indominus Rex, escapa de seu recinto. Enquanto o parque está desmoronando, Claire é forçada a recorrer ao especialista em Velociraptores Owen Grady (interpretado por Chris Pratt) para ajudar a salvar seus sobrinhos.

Como mencionamos anteriormente, uma coisa a se notar sobre este filme: uma teoria popular da internet sugere que o personagem de Pratt, Owen Grady, é a versão adulta da criança que Alan Grant apavora no início do primeiro filme de Jurassic Park. Ele foi supostamente inspirado pela análise de Grant de seu estilo de caça para estudar Velociraptors.

Camp Cretaceous é uma série animada da Netflix que se passa ao mesmo tempo que Jurassic World. Ele gira em torno de um adolescente chamado Darius (dublado por Paul-Mikel Williams), que vence um concurso que permite que ele visite Jurassic World no mesmo dia em que o parque desmoronar. Junto com um grupo de outros adolescentes que também ganhou o concurso, ele agora deve descobrir uma maneira de escapar de uma ilha com dinossauros correndo soltos. A série tem duas temporadas, com uma terceira planejada para lançamento em 21 de maio de 2021.

Fallen Kingdom começa quatro anos depois de Jurassic World. Dirigido por JA Bayona, o filme mostra os dinossauros mais uma vez recuperando o controle de Isla Nubar. Eles passaram os últimos quatro anos vivendo pacificamente sem humanos na ilha, mas uma erupção vulcânica iminente irá eliminá-los se permanecerem lá.

Claire Dearing (novamente interpretada por Bryce Dallas Howard) assumiu a causa de salvar os dinossauros da ilha, com a ajuda de um dos ex-parceiros de John Hammond, Sir Benjamin Lockwood (interpretado por James Cromwell). Claire recruta Owen Grady (novamente interpretado por Chris Pratt) para retornar e ajudar a salvar seu Velociraptor, Blue.

Este curta foi dirigido pelo diretor Colin Trevorrow Jurassic World e Jurassic World: Dominion. Acontece após os eventos de Fallen Kingdom, que vê os dinossauros soltos em todo o mundo. O filme se concentra em uma pequena família acampando em um parque conhecido como Big Rock. Eles são surpreendidos por um Nasutoceratops adulto e criança. O encontro inspirador entre a família e os dinossauros é estragado por um alossauro que quer ter o bebê no almoço.

De repente, a família fica presa dentro de seu trailer enquanto os dinossauros lutam ao seu redor. O curta está disponível no YouTube aqui .

O próximo filme da série, e o final da trilogia Jurassic World, verá Colin Trevorrow retornar como escritor e diretor, junto com uma série de antigos favoritos de filmes anteriores. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard retornarão como seus personagens dos filmes Jurassic World anteriores, e Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern retornarão como seus personagens do filme Jurassic Park original. Não se sabe muito sobre o enredo do filme, a não ser que não envolverá outro parque temático, já que os dinossauros estão agora fora da ilha e no mundo, como mostra o curta Battle at Big Rock.

Jurassic World: Dominion está previsto para ser lançado em 10 de junho de 2022.

Aqui está o mesmo guia acima, apenas sem spoiler e em forma de lista com marcadores.

Jurassic Park (1993 - filme)

The Lost World: Jurassic Park (1997 - filme)

Jurassic Park III (2001 - filme)

Jurassic World (2015 - filme)

Jurassic World: Camp Cretaceous (2020 até o presente - série de TV animada)

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018 - filme)

Battle at Big Rock (2019 - curta-metragem)

Jurassic World: Dominion (filme de 2022)

Escrito por Maggie Tillman.